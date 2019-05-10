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“Uluslararası Sanat Rezidansı Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak

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Farklı ülkelerden 15 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 35 eserden oluşan “Uluslararası Sanat Rezidansı Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak
“Uluslararası Sanat Rezidansı Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak

Türkiye, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Suriye, Kırgızistan ve Kosova’dan 15 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 35 Eserden oluşan “Uluslararası Sanat Rezidansı Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 13 Mayıs 2019, Pazartesi günü saat 09.00’da, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Ressamların, eserlerinde kendi özgün üslup ve sanatsal kavrayışları ile faklı ekolleri yansıtacağı sergi, 23 Mayıs 2019 tarihine kadar hafta için 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ressamlar Kendi Özgün Renk ve Işık Uygulamaları ile Çeşitli Figürleri Yansıtacak…

Sergide yer alan Erol Yıldır, dinamik at figürleri, Mirsada Baljic çiçeklerden yola çıktığı renk soyutlamaları, Cornelia Morgan peyzajları, Ali Düzgün sosyal yaşamı yansıtan figürleri, Zarko Jakimovski yapısalcı kompozisyonları, Avni Behlüli renk yüzeyi üzerine uyguladığı fantastik çizimleri, Mustafa Arapi özgün renk ve ışık uygulamaları, Marjana Goxhabelliu soyut renk yüzeyine uyguladığı mimari öğeleri, Refki Gollopeni dışavurumcu boğa figürleri, İrfan Okan Romantik anlayıştaki Peysajları, Momunbek Akmatkulov, olağan kent manzaraları, Adi Atassi ifadeci portreleri, Adis Lukac dışavurumcu yüzeyler üzerindeki figürleri, Dzevdet Nikocevich soyut manzaraları, Mustafa Orkun Müftüoğlu fantastik ve realist öğeleri resimlerinde izleyiciye sunacak.

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