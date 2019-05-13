Balkan ülkelerinden 15 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 35 eserden oluşan “Uluslararası Sanat Rezidansı Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı

Türkiye, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Suriye, Kırgızistan ve Kosova’dan 15 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 35 eserden oluşan “Uluslararası Sanat Rezidansı Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Kurucu Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Tümer Garip, Ulusal Birlik Partisi Temsilcisi Ahmet Savaşan, Yakın Doğu Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılar, misafirler ile sanatseverler katıldı.

Sergini açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Balkan Sanatçıları adına Refki Gollopeni, Türkiye Sanatçıları adına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Orkun Müftüoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hassan: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Önemli Bir Birikime Ev Sahipliği Yapıyor…”

“Işık her şeyin esası, resminde temel elemanlarından biridir” ifadeleriyle sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan serginin açılışında yaptığı konuşmada, değerli sanatçılarla güzel bir günde olunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hassan, sanatsal tarihleri önemli geçmişe sahip ve öte yandan tarihi bağlar itibarı ile ortak platformlarda yaşama zenginliğine sahip olduğumuz ressamların mensup oldukları ülkeler ile Türkiye’nin değeri sanatçılarının Uluslararası Sanat Rezidansı Sergisi’nin, bugünümüzü yarına bağlayan önemli bir birikimi gösterdiğini kaydetti. Prof. Dr. Hassan, “Sergideki 7 ülkenin kültürel yapıları sanatsal geçmişleri, birikimleri ve bizim kültürel yapımızla temaslarının örtüşen zeminlerde tarihe kayıtlı olduğu ülkelerin sanatçılarını bir kez daha görmekten mutluyuz” dedi.

“Tam Bir Ustalık Şöleni Sergileniyor…”

Serginin üslup ve tarz olarak geniş bir yelpazeye sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hassan Şunları dile getirdi: “Figüratif çalışmalar, figüratif ile soyutları sentezleyen ve doğrudan soyutlanmaları renklendiren eserler görmekteyiz. Sanatçılar çizgi, renk, leke ve perspektif ustası olarak bizleri derinden etkiliyor. Bu eserler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesine önemli bir öz suyu ekleyecek. Canlı figürlerden, atlar, boğalar kendi maceralarını yansıtan kompozisyonları sergiliyorlar. Toplumsal birikimlerin ustalıkla kompozisyonları, çizimden ve renkten kaynaklanan soyutlamalar, kent çiziminde kentin ifade ettiklerinin içsel anlamının vurgulanması, insan-kadın figürünün başarılı kompozisyonları değişik biçimlemelerle iç dünya yansımaları görülüyor. Özgün manzaralar ve peyzajlar, figürlerin özgünlüğü, bütün resimlerdeki renk ve ışığın temel tema olarak kullanılması, fantastik ötesi çalışmanın yetkinliği, kompozisyondaki dünya görüşü sekansları, mimari etüde yansıtılan çizim ustalığı, duygusal iletişimlerin titreşimleri taşıyan çiçeğin soyuttaki dirilişi ve peyzajlar sergi birlikteliğinin estetik çağrışımları resmedildi.”

Yakın Doğu Üniversitesinin bilim, eğitim, sağlık donanımları ile oluşan güçlü yapısının uluslararası değerlerle boy ölçüşecek ve bu değerleri geçecek olan atılım ve projelerin olduğundan söz eden Prof. Dr. Ümit Hassan, söz konusu donanımların hayat iksirini gittikçe büyüyen sanat birikimleri ve faaliyetlerin üretilmesinin olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Refki Gollopeni: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Sanat Çalışmaları Yapmaktan Mutluluk ve Onur Duyduk…”

Balkan Sanatçıları adına konuşan Refki Gollopeni de, Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova sanatçıları adına konuşma yapmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Sanatçılarla birlikte çalışarak harika bir zaman geçirdiklerini dile getiren Gallopeni “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanat çalışmaları yapmaktan mutluluk ve onur duyduk. Burada bulunduğumuz süre içerisinde kültür, sanat hakkında iletişim kurmaktan ve Kıbrıs’ın tarihi ile harika bir kültürel mirası olduğunu görmek mutluluk verici. Bu ülkenin kültür ve sanat için büyük önem taşıyan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni hayata geçirdiği için Balkan Sanatçıları adına Dr. Suat İrfan Günsel’e teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunduğumuz süre içerisinde samimi ve sıcak ev sahipliği ile karşılaştık. Bütün sanatçı arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Burada bulunduğumuz süre içerisinde hep yanımızda olan Hasan Zeybeğe de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Müftüoğlu: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Önemli Bir Boşluğu Dolduracak…”

Türkiye Sanatçıları adına konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Orkun Müftüoğlu da, sanatın önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Müftüoğlu, “Sanat geniş anlamıyla biçimdir, çizgidir, tondur, renktir, sestir. Tüm bunlarla beraber idea, düşünce, kavram ve anlamdır. Bu olgularla oluşturulan duygu ve ifadenin öznel sonsuz olanaklarının somutlaşmış halidir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli bir boşluğu dolduracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin içerisindeki yapıtları, eserlerin nitelikleri, gerçekleştirilecek faaliyetleri ve topluma ulaşması ile işlevsellik kazanacağını dile getiren Prof. Dr. Müftüoğlu, bu organizasyonun önemini bilerek çalışmalarını oluşturduklarını söyledi.

“Hem şahsım hem de tüm sanatçı arkadaşlarım adına Dr. Suat İrfan Günsel’e, tüm Yakın Doğu Üniversitesi bileşenlerine böyle bir organizasyon düzenledikleri ve sanata verdikleri değer için teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu: “ Yakın Doğu Üniversitesi Sanatın Önemini Bize Hatılatıyor…”

Güzel bir günde sizinle olmak önemli ifadesini kullanan Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu ise, sanatın ve sanatçının öneminin ikinci planda kaldığını söyleyerek, sanatın önemine değindi.

“Sanatın önemini her hafta farklı bir sergi ile bizse hatırlatan ve giderek zenginleşen bir Yakın Doğu ailesi var” sözlerini kullanan Bakan Ataoğlu, “Yakın Doğu Ailesi sayesinde sanatın ve sanatçının öneminin ön plana geçtiğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da farkına varmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Sanata ve sanatçıya verdiği önemden dolayı Yakın Doğu Ailesine ve dünyaya açılan pencere içerisinde yer alan sanatçılara teşekkürlerini sunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkemizdeki zenginliğe zenginlik katan sanatlara ev sahipliği yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından sergiye katkı koyan sanatçılara Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edilerek, sergi kurdelesi kesildi. Ressamların, eserlerinde kendi özgün üslup ve sanatsal kavrayışları ile faklı ekolleri yansıtacağı sergi, 23 Mayıs 2019 tarihine kadar hafta için 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.