Uluslararası serbest dalışa Beydağlı ve Bıyıklı damgası

Limasol'da hafta sonu yapılan Uluslararası Serbest Dalış “AIDA Depth Games 2017 ” serbest dalış yarışmasına Kıbrıslı Türk sporcular damga vurdu.

Paletli serbest dalış disiplininde birinciliği Niyazi Beydağlı, ikinciliği ise Mustafa Bıyıklı kazandı.

Klasik serbest dalış disiplini olarak kabul edilen paletli sabit ağırlık kategorisinde 50 metrelik dalışıyla Kıbrıs birinciliğini elde ederek altın madalyanın sahibi Niyazi Beydağlı olurken, aynı disiplinde mücadele eden Mustafa Bıyıklı 48 metre dalarak yarışmadan gümüş madalyayla ayrıldı. Mustafa Bıyıklı aynı zamanda diğer bir dalış disiplini olan paletsiz serbest dalışta 30 metrelik performansıyla Kıbrıs birinciliğine uzandı ve altın madalyayı yine aynı performansı yapan Michel Filinis ile paylaştı.

Uluslararası serbest dalış federasyonu AIDA'nın, Kıbrıs adasının en iyi serbest dalgıçlarını belirlemek için geleneksel olarak her yıl düzenlediği yarışma bu yıl yine Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde yapıldı. 30'u aşkın rum ve uluslararası yarışmacının katıldığı yarışmada, sporcular 3 farklı disiplinde serbest dalışlar yapma imkanı buldular.

Yarışmaya katılan diğer Kıbrıslı Türk sporcularımızdan Emine Uluçay, bayanlar paletli serbest dalış kategorisinde üçüncü ve yarışmanın en genç sporcusu ünvanına sahip 11 yaşındaki Nerin Baycan ise dördüncü oldu. Nerin Baycan böyle bir yarışmaya katılan en genç sporcu olmasından dolayı juri özel madalyasıyla ödüllendirildi.