 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.446
  • Altın 151,285
  • Dolar 3,6781
  • Euro 4,3202
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Uluslararası serbest dalışa Beydağlı ve Bıyıklı damgası

» »
Uluslararası serbest dalışa Beydağlı ve Bıyıklı damgası
Limasol'da hafta sonu yapılan Uluslararası Serbest Dalış “AIDA Depth Games 2017 ” serbest dalış yarışmasına Kıbrıslı Türk sporcular damga vurdu.

Paletli serbest dalış disiplininde birinciliği Niyazi Beydağlı, ikinciliği ise Mustafa Bıyıklı kazandı.

Klasik serbest dalış disiplini olarak kabul edilen paletli sabit ağırlık kategorisinde 50 metrelik dalışıyla Kıbrıs birinciliğini elde ederek altın madalyanın sahibi Niyazi Beydağlı olurken, aynı disiplinde mücadele eden Mustafa Bıyıklı 48 metre dalarak yarışmadan gümüş madalyayla ayrıldı. Mustafa Bıyıklı aynı zamanda diğer bir dalış disiplini olan paletsiz serbest dalışta 30 metrelik performansıyla Kıbrıs birinciliğine uzandı ve altın madalyayı yine aynı performansı yapan Michel Filinis ile paylaştı.

Uluslararası serbest dalış federasyonu AIDA'nın, Kıbrıs adasının en iyi serbest dalgıçlarını belirlemek için geleneksel olarak her yıl düzenlediği yarışma bu yıl yine Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde yapıldı. 30'u aşkın rum ve uluslararası yarışmacının katıldığı yarışmada, sporcular 3 farklı disiplinde serbest dalışlar yapma imkanı buldular.

Yarışmaya katılan diğer Kıbrıslı Türk sporcularımızdan Emine Uluçay, bayanlar paletli serbest dalış kategorisinde üçüncü ve yarışmanın en genç sporcusu ünvanına sahip 11 yaşındaki Nerin Baycan ise dördüncü oldu. Nerin Baycan böyle bir yarışmaya katılan en genç sporcu olmasından dolayı juri özel madalyasıyla ödüllendirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Afrodisia’da ilk gün tamamlandı14 Ekim 2017 Cumartesi 09:52
  • Ares, Half Ironman’de!14 Ekim 2017 Cumartesi 09:46
  • KTSYD Voleybol Kupası’nda final gecesi13 Ekim 2017 Cuma 09:13
  • Siber Balkan rekoru kıran Ayten Benli’yi kabul etti11 Ekim 2017 Çarşamba 14:13
  • İlk rakip İtalyan takım Famila Schio11 Ekim 2017 Çarşamba 12:18
  • Okçulukta seçmeler tamam11 Ekim 2017 Çarşamba 12:17
  • Tırmanmanın galibi Doğa Koyuncu oldu08 Ekim 2017 Pazar 19:25
  • KTSYD Voleybol Kupası yarın başlıyor08 Ekim 2017 Pazar 18:07
  • Dünya Ralli Şampiyornası'nda helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı08 Ekim 2017 Pazar 16:25
  • Dünya Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü08 Ekim 2017 Pazar 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti