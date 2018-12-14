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Uluslararası “Sıradışı Mesaj” Sergisi DAÜ’de açılıyor

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DAÜ, 12 farklı ülkeden üniversitelerin, 70 dolayında akademisyen sanatçı ve tasarımcının çalışmalarından oluşacak “Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) adlı uluslararası bir sanat projesine ev sahipliği yapıyor.
Uluslararası “Sıradışı Mesaj” Sergisi DAÜ’de açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 12 farklı ülkeden üniversitelerin, 70 dolayında akademisyen sanatçı ve tasarımcının çalışmalarından oluşacak “Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) adlı uluslararası bir sanat projesine ev sahipliği yapıyor. “Sıradışı Mesaj” sergisinin açılşı 18 Aralık 2018 Salı günü, saat 11:00’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sergi Salonu’nda gerçekleşecek.

Proje kapsamında 10 adet obje belirlenip üniversitelere gönderilirken, her kurumun belirlemiş olduğu 6 kişilik sanatçı/tasarımcı öğretim üyesi birer obje seçerek eserlerini hazırladılar. Sanatçılar, seçtikleri objeleri manipülasyonlarla, yeni ve şaşırtıcı fikirler kullanarak fantastik ve gerçeküstücü yeni anlamlara ve hikayelere dönüştürdüler.

 

Uluslararası “Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) sergisi, DAÜ tarafından hazırlanan basılı bir katalogla da izleyiciye sunuluyor. “Unusual Message” sanat projesi dünyanın farklı kıtaları ve kültürlerinden belirlenmiş katılımcı ülkelerin üniversitelerinin 2018–2019 Akademik Yılı’nda hazırlayacakları  uluslararası kapsamlı, ardışık sergilerle, dünyanın dört bir tarafından izleyicilerle buluşacak.

 

Küratörlüğünü Belçikalı sanatçı Prof. Martin R. Baeyens ve koordinatörlüğünü DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu'nun yürüttüğü “Unusual Message” sanat projesinin bir diğer amacının da dünyanın farklı kültürlerinden kurum ve sanatçıları bir araya getirerek geniş bir sanat ve tasarım ağı kurarak, ileride öğrenci-öğretim üyesi değişimleri ile sanat tasarım ortak projelerini de içeren geniş bir uluslararası iş birliği ortamı oluşturmak olduğu belirtildi.

 

Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) sanat projesinde yer alan katılımcı ülkeler ise şöyle;

Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Çin, Fransa, İran, Kıbrıs, Kore, Kosova, Meksika, Polonya, Romanya ve Türkiye.

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