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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Belarus'un Zorla Uçak İndirmesine İlişkin Soruşturma Başlatacak

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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasının ardından soruşturma başlatacak.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Belarus'un Zorla Uçak İndirmesine İlişkin Soruşturma Başlatacak

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasının ardından soruşturma başlatacak.

Örgüt, bünyesindeki 36 ülkenin temsilcisini gün içinde toplayarak Ryanair'a ait bir uçağın 23 Mayıs'ta zorla indirilmesini görüştü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'nin 55. maddesi gereği "endişe verici" bu olayın uluslararası havacılık hukukunu ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki Avrupa ülkeleri ile ABD, ICAO'ya olayın soruşturulması için çağrı yapmıştı.

ATİNA-VİLNİUS SEFERİNİ YAPAN UÇAĞIN MİNSK'E İNDİRİLMESİ

Atina'dan Vilnius'a seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, 23 Mayıs'ta Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Raman Pratasevich gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

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