“Uluslararası Temiz Enerji Konferansı” DAÜ ev sahipliğinde başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Enerji Araştırma Merkezi (ENAR) ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen “16. Uluslararası Temiz Enerji Konferansı”, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 09:00’da, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de düzenlenen açılış töreni ile başladı.

11 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek olan konferans açılışında konuşan DAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve DAÜ Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol dünyadaki nufüsun arttığını ve buna bağlı oarak enerji talebinin de arttığını belirtti. Yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eden iklim değişikliğiyle ilgili sorunların giderek daha fazla karşımıza çıktığını belirten Prof. Dr. Atikol, bunun esas olarak fosil yakıtların verimsiz kullanımı nedeniyle atmosferdeki sera gazlarının birikmesinden kaynaklandığını bildirdi. Dünya’daki hava sıcaklığının her geçen gün arttığını belirten Prof. Dr. Atikol, küresel ısınmayı azaltmak için birçok teknolojinin kullanılabileceğini, ancak bunların kullanılabilmesi için devrim niteliğinde yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Söz konusu konferans ile sürdürülebilir kalkınmaya en uygun enerji seçeneklerini bulabileceklerine inandığını belirten Prof. Dr. Atikol, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Fredonia New York Devlet Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziya Arnavut da DAÜ’de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın 365 gün güneş alan bir iklime sahip olmasına rağmen elektriğin oldukça pahalı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Arnavut, solar enerji sisteminin kullanılabilir olmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek konferansın Kıbrıs için yeni ve temiz bir enerji kaynağı bulunmasında önemli olacağına inandığını aktardı.

Açılışta konuşan Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hongtan Liu, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Kurucu Başkanı ve “Uluslararası Temiz Enerji Konferansı” Onursal Başkanı Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’nun mesajını katılımcılar ile paylaştı. Enstitüsü hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Liu, konferansın verimli geçmesini temenni etti.

Gereksiz Kullanılan Enerjiyi Ekonomi Yapmak Önemli

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu gerçekleştirdiği konuşmasında dünyadaki 8 milyar nüfusun talep ettiği enerjinin en sonunda nükleer enerji ile karşılanabilir bir noktaya geldiğini bildirdi. Nükleer enerji ile buna karşılık yenilenebilir enerjiye olan talebin ortaya çıktığını belirten Hüdaoğlu, 8 milyon nüfusu beslemek için doğru enerjiyi bulmanın önemli olduğuna değindi. Bu ikilem içerisinde devam ederken Kıbrıs’a bakıldığında mesleki tarafının elektiriğin her koşulda halka verilmesi gerektiğini söylüyorken, diğer yarısının ise doğayı kirletmeyen enerjiyi de kullanmamız gerektiğini söylediğini vurguladı. Gereksiz kullanılan enerjiyi ekonomi yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Hüdaoğlu, üretilmesi gereken enerjiyi mümkün olduğu kadar yenilenebilir şekilde, mümkün olmayanı da doğayı kirletmeyecek şekilde yapmamız gerektiği vurguladı. Konferans sonunda ortaya çıkacak sonuçların ileriye bakabilmemiz açısından önemli olduğuna değinen Hüdaoğlu, konferansın başarılı geçmesini temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, söz konusu konferansın Kıbrıs’ta daha iyi bir enerji kullanımına öncülük yapacağına inandığını vurguladı. Kıbrıs’ta solar enerjinin kullanılabilir olduğunu düşündüğünü belirten Prof. Dr. Necdet Osam, konferansın yararlı sonuçlar çıkaracağına inandığını bildirdi.

Kıbrıs Solar Enerji Kullanmak İçin Çok Uygun

Açılışta konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, DAÜ’de böylesine önemli bir uluslararası konferansta olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek böyle bir konferansın KKTC’de gerçekleşmesini önemli bir başarı olarak nitelendirdi. Bakan olarak görevinin sadece ekonomik gelişme sağlamak olmadığını, aynı zamanda vatandaşlara daha iyi yaşam koşulları sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Nami, Kıbrıs’ın solar enerji kullanmak için çok uygun bir ülke olduğunu vurguladı. Solar enerjinin az kullanılma sebebinin üretilen solar enerjiyi depolamak için gerekli teknoloji eksikliği olduğunu söyleyen Bakan Nami, devlet olarak hedeflerinin şebekeleri daha büyük bir şebekeye bağlamak olduğunu vurguladı. KKTC’de gündüzleri solar enerji, akşamları ise Türkiye’de üretilen enerjinin kullanılabileceğini dile getiren Bakan Nami, yeni sistem ile daha fazla enerji üretileceğini, ülkenin kendi enerji üretim sisteminin yenileneceğini, var olan dağıtım sistemlerinin daha etkili ve güvenilir olmaları için modernleşeceğini ve daha temiz bir çevre ile daha rekabetçi bir ekonomi olacağını vurguladı. Bakan Nami konuşmasının sonunda konferansın başarılı ve verimli geçmesini de temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Münih Teknik Üniversitesi’nden davetli konuşmacı Dr. Petra Belle “Fuel Cells – From Fundementals to Systems – Yakıt Hücresi Araştırmalarında Elektron Mikroskobu Kullanımı” konulu sunum gerçekleştirdi. Dünya’nın çeşitli ülkelerinden katılan araştırmacıların; yakıt hücreleri, hidrojen enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, enerji politikaları ve mimarlık konularında yaptıkları çalışmaları sundukları konferansın ikinci günü olan 10 Mayıs 2018 Perşembe günü ise, saat 13:30’da Prof. Dr. Mohammad Shahidehpour, Prof. Dr. Steffen Lehmann, Prof. Dr. Reinhard Haas, Prof. Dr. Ramazan Sarı, Dr. Petra Belle ve Dr. Amela Ajanovic “Sürdürülebilir Gelişme İçin Enerji Yaklaşımları” adında panel gerçekleştirecek.

Söz konusu panelde, yenilenebilir enerji sistemlerinin enerji pazarına nüfuzunu arttırmak için elektrikli güç sistemlerinin yapılandırılması, sürdürülebilir elektrik sistemlerinin uygulanması için gerekli olan talep yapısı, sürdürülebilir şehirlerin tasarımı, hidrojen enerjisi ve yakıt hücrelerinin sürdürülebilir enerjiye geçişe katkısı, elektrik ve hidrojen enerjisi ile çalışan araçların sürdürülebilir kalkınmaya katkısı ile enerji, eşitlik ve cinsiyetin sürdürülebilirliğe etkisi başlıklı konular tartışılacak.