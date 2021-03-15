12-13-14 Mart 2021 tarihlerinde ülkemizde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından online olarak düzenlenen Uluslararası Tenis Seminerinde, dünyaca ünlü 3 önemli tenis antrenörü seminer verdi.

Uluslararası Seminere Türkiye’den de ciddi bir ilgi oldu.

12 Mart 2021 Cuma akşamı saat 20:30 da İngiltere’nin önemli antrenörlerinden LTA Performans Koçu Eğitim Yöneticisi SimonWheatley, küçük yaş tenisçiler için taktiksel gelişim konusunda seminer verdi.

13 Mart 2021 Cumartesi akşamı saat 19:00 da eski dünya tek erkekler birincisi Andy Murray ve eski dünya çift erkekler birincisi JamieMurray’ın annesi dünyaca ünlü İngiltere Kadın Milli Takım Antrenörü JudyMurray; hem annelik, hem de antrenörlük tecrübelerini, antrenörlerimiz ve ailelerimiz ile paylaştı. Profesyonel bir tenisçinin çıkmasının neredeyse imkansız olduğu İskoçya’dan 2 tane dünya 1 numarası tenisçi yetiştiren JuddyMurray’den, bizim ülkemizden de başarılı tenisçi çıkarabilmenin mümkün olduğunun mesajlarını aldık.

14 Mart 2021 Pazar saat 18:00’da dünyaca ünlü Avusturalyalı Performans Koçu Ted Konuşmacısı EmmaDoyle, 2 sunum ile hem antrenörlerimize hem de ailelerimize seminer verdi. Birinci sunumunda 10 yaş altı sporcularda antrenman teknikleri ile taktiksel çalışmalara değinen Emma, ikinci sunumunda ise 10 yaş üzeri sporcularda antrenmanları eğlenceli şekilde ve farklı bakış açıları ile kurgulama konularına yönelik seminer verdi. Seminerin sonunda yarım saatlik soru cevap bölümü yer aldı. Seminerin bu bölümünde antrenörler ve aileler merak ettikleri soruları EmmaDoyle’ye sordular