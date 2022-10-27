  • BIST 3.976,36
  • Altın 995.992
  • Dolar 18.598
  • Euro 18.7288
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

"Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı göstermesi mutluluk verici"

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve 10 ülkeden gelen federasyon başkan ve yöneticilerini kabul etti.
"Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı göstermesi mutluluk verici"

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, yıllardan beri büyük azim ve kararlılıkla sürdürülen 33. WTF KKTC Uluslararası Şampiyonası’nın 33. yıldönümünü kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar bunun, KKTC’nin tanınması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, yapılacak olan müsabakaların, kardeşlik ruhu içerisinde gerçekleşeceğine olan inancını belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok acılar yaşadığını ve zor süreçlerden geçtiğini ifade etti. 

Ülke gençlerine uygulanan ambargo ve izolasyonların aşılması için bu tür etkinliklerin yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların farklı ülkelerde gerçekleşen turnuvalara katıldığını dile getirdi.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir özveri ve gayretle çalışıp büyük başarılar elde eden sporcuların ailelerini, antrenörlerini ve federasyon başkanlarını tebrik ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde gösterilen çabanın sonunda böyle güzellikler ortaya çıkmaktadır. Uluslararası toplumun, böylesine anlamlı çalışmalara saygı gösterip iştirak etmesi mutluluk vericidir. Bütün sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falyalı Cinayetinde Tanıklar Dinlendi!26 Ekim 2022 Çarşamba 21:51
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor26 Ekim 2022 Çarşamba 21:42
  • Özersay: Birkaç Günlük Yakıt Kaldığı Doğru mu?26 Ekim 2022 Çarşamba 20:43
  • Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Toplandı26 Ekim 2022 Çarşamba 19:31
  • Amcaoğlu: Euro Diesel’de İndirim Cuma Günü Netleşecek26 Ekim 2022 Çarşamba 19:04
  • Gürcafer: Böyle insanları seçtiğimiz sürece ülkenin düzelmesini beklemeyelim26 Ekim 2022 Çarşamba 18:44
  • GKK’ya sınavla askeri memur statüsünde personel istihdam edilecek26 Ekim 2022 Çarşamba 18:04
  • Küfi Tulga Adaylığını Resmen Açıkladı!26 Ekim 2022 Çarşamba 17:56
  • Telsim, Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Çalışanlarına Söyleşi Düzenledi26 Ekim 2022 Çarşamba 17:47
  • Geçtiğimiz haftada 2 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti26 Ekim 2022 Çarşamba 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti