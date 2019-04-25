Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları (USARGAMES 2019) başladı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın koordinasyonunda ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2019, Ciklos mevkiinde bulunan Güven Park tesislerinde icra edilecek.

Bu yıl KKTC, Türkiye, Kazakistan ve Pakistan’dan 17 üniversitenin katılımıyla 29 Nisan’a kadar sürecek gerçekleşecek organizasyonun açılış töreni bugün yapıldı.

ERHÜRMAN: "AFETLER NEDENİYLE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ KONUSUNDA BİLGİYE SAHİP OLDUK"

Başbakan Tufan Erhürman, son bir yıl içerisinde olağanüstü doğa olaylarının ve afetlerin söz konusu olduğunu, afet ve afetten kaynaklanan acı olaylar nedeniyle, ülkede, arama kurtarma faaliyetlerinin önemi konusunda daha yoğun bir bilgiye sahip olunduğunu ifade etti.

Yaşanan afetler boyunca, Başbakanlık Afet ve Koordinasyon Merkezi, Sivil Savunma Teşkilatı, Kaymakamlıklar, KTBK, GKK ve Polis Genel Müdürlüğü mensuplarının,büyük özveri ve fedakârlıkla çalıştığını vurgulayan Erhürman, afet döneminde cansiperane çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Arama kurtarma faaliyetlerinin ne denli önemli olduğunu bu acı vesileyle kavramış olduk. Öğrencilerimizin, bu oyunlar vesilesiyle birlikte yapacakları mücadele aslında çok ciddi bir gerçekle, afet gerçeğiyle nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha bize hatırlatacaktır” diyen Erhürman, üniversite hayatlarında, akademik eğitimleriyle yetinmeyerek, böyle önemli insani konuda faaliyetlere zaman ayıran tüm AKUT öğrencilerini kutladı.

“Bu yarışmanın sonunda elbette kazananlar olacaktır. Ama sanırım onlar bizden çok daha iyi biliyorlar ki, en büyük kazanım bir afette bir tek insana dahi elini uzatabilmek, bir tek insanı dahi kurtarabilmektir. Bunun manevi hazzı hiçbir yarışmadaki birincilikle kıyaslanabilir bir şey değildir” diyen Erhürman, USARGAMES2019’a katılan AKUT öğrencilerine başarı dileyerek, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanları kutladı.

KARAKOÇ: “BU ALANDA DÜNYADAKİ İLK VE TEK ORGANİZASYON… ÜLKE İÇİN GURUR KAYNAĞI”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Başbakanlık, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve IUSARC iş birliğinde gerçekleşen Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları’nın bu alanda gerçekleştirilen, dünyadaki ilk ve tek organizasyon olduğunu anımsatarak, bu organizasyonun ülke için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Organizasyonun tek hedefinin, gençleri arama kurtarma konularında yarıştırmak olmadığını da hatırlatan Karakoç, bunun yanında, farklı kültürlerin bir araya getirilmesi, insani faaliyetler içeren bir alanda müşterek hareketin sağlanması ve uluslararası diyaloğa katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Üniversiteli gençlerin, burada, afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma konusunda edindikleri bilgi ve becerileri uygulama ve birbirleriyle yarışma imkânı bulacağını dile getiren Karakoç, asıl amacı insan kurtarmak olan organizasyonun gerçekleşmesine kaktı koyan herkese teşekkür etti.

ADALIER: “KONSEY HER YIL BÜYÜYEREK 22 ÜLKEDEN 52 ÜYEYE ULAŞTI”

IUSARC Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer konuşmasında, 2012 de kurulan konseyin amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, her yıl büyüyen Konseyin, 22 ülkeden 52 üyeye ulaştığını anımsattı.

Organizasyonun, 4 ülkeden, 17 üniversitenin katılımıyla 5 ayrı etapta gerçekleşeceğini dile getiren Adalıer, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nın dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekti.

FATİMA: “KATILIMCILAR ACİL DURUMLARDA İNSANLIĞA FAYDALI OLACAK”

Yurtdışı AKUT öğrencileri adına konuşan Lahor Üniversitesi AKUT Ekip Lideri Nur Fatima, organizasyona bir kez daha katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, katılımcıların, burada afetlerde insan hayatını kurtarma konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirerek, acil durumlarda insanlığa faydalı olacağını belirtti.

BEYAZYÜZ: “ESAS AMAÇ İNSAN HAYATINI KORUYUP KURTARMAK”

Törende, Ulusal AKUT Öğrencileri adına bir konuşma yapan, 2018 Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları Birincisi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takım lideri Doğukan Beyazyüz, organizasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bir yarışma havasında gerçekleşen organizasyonun esas amacının, insan hayatını koruyup kurtarmak gibi ulvi bir hedef olduğuna dikkat çekti.

MEŞALE YAKILDI

Açılış konuşmalarının ardından, USARGAMES meşalesi yakıldı ve törene katılanlar anı fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan protokol, daha sonra, yarışma ve oyunların gerçekleşeceği parkurları gezerek bilgi aldı.

Oyunlar, bu yıl, “Ahşap Köprü Kurma ve Yaralı Nakli”, “Havai Hatla Kurtarma ve Yaralı Nakli”, “Beton Kütle Sürükleme, Trafik kazasına Müdahale ve İlkyardım”, “Hedef Bulma” ve “Enkaza Müdahale, Kütle Altı Yaralı Kurtarma ve İlkyardım” başlıklı 5 etaptan oluşacak.

Yarışmaya katılacak ekipler, 6 esas ve 2 yedek olmak üzere 8 AKUT öğrencisinden oluşuyor.

USARGAMES 2019 boyunca en iyi performansı sergileyerek dereceye giren ekiplere madalya ve kupaları, 29 Nisan Pazartesi akşamı Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek törenle verilecek.