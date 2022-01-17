Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün öğleden sonra Kıbrıs’tan çıplak gözle görülebilecek.
Uzay çalışmalarını yakından takip eden ve sosyal medya hesabından paylaşan İtalyan İgnazio Magnani, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun öğleden sonra yerel saatle 18.28’de,bulutların elvermesi halinde Kıbrıs üzerinde görülebileceğini bildirdi
Magnani, Kıbrıs’ın uzaydan çekilen NASA’ya ait bir fotoğrafını da paylaştı.
Dün çekilen fotoğrafta Kıbrıs, kış yağmurlarının ardından bir “Yeşilada” olarak görülüyor.
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