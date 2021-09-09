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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmı

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Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatının duman ve yanık plastik kokusu bildirmesinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda alarmlar tetiklendi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatının duman ve yanık plastik kokusu bildirmesinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda alarmlar tetiklendi.

Rus basınında çıkan haberlere göre olay, yaşam alanları sağlayan Rus yapımı Zvezda modülünde medyana geldi.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, duman alarmlarının çalmasından sonra tüm sistemlerin normale döndüğünü söyledi.

Ajans, dumanın istasyonun pillerinin şarj edilmesi sırasında tespit edildiğini ve mürettebatın şimdi "düzenli eğitime" döndüğünü söyledi.

Yanan plastik kokusunun Rusya bölümünden ABD bölümüne de yayıldığı bildirildi.

ABD uzay ajansı NASA, daha sonra yapılması planlanan bir uzay yürüyüşünün gerçekleşeceğini açıkladı.

İki Rus kozmonot, yakın zamanda teslim edilen Nauka bilim modülü üzerinde çalışmaya hazırlanıyor.

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