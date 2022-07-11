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Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan uzay çöplerine karşı yeni plan

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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotların çöpleri şimdiye kadar atmosferde yanmak üzere olan bir kargo gemisine yığılıyordu.
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan uzay çöplerine karşı yeni plan

Çarşamba günü, Nanoracks isimli şirket 2 Temmuz’da firmanın yeni yörüngesel atık bertaraf teknolojisinin bir testinde yaklaşık 78 kiloluk çöpün özel bir çöp torbasına atıldığını duyurdu. Nanoracks’a göre deney sorunsuz geçti.

Nanoracks, kullanılmış köpük, paketleme malzemeleri, ekip hijyen ürünleri, ekip kıyafetleri, kargo transfer çantaları ve ofis malzemeleri içeren atık torbasında bulunan bileşenlerin bir listesini verdi. Test o kadar iyi gitti ki firma, 2027’de faaliyete geçmesi planlanan Starlab adlı ticari uzay istasyonunda benzer bir imha sistemi kullanmayı düşünüyor.

UZAYDAKİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İŞLEV

Nanoracks’ın çöp tahliyesi, maksimum 272 kilo taşıma kapasitesine sahip. Nanoracks CEO’su Dr. Amela Wilson, şunları söyledi: “Bu hafta sonu Nanoracks ekibi için başka bir tarihi kilometre taşıydı. Umudumuz; yeni, daha sürdürülebilir ISS imha operasyonlarının başlangıcı olması.”

Atık bertarafı çözümü kritik bir zamanda geliyor, çünkü ISS’yi çöpten arındırmak oldukça uzun bir süredir sorun.

Nanoracks’taki Bishop Airlock program yöneticisi Cooper Read, “Uzayda atık toplama uzun süredir devam ediyor, ancak kamuoyunda tartışıldığı gibi değil. Dört astronot yılda 2.500 kiloya kadar çöp veya haftada yaklaşık iki çöp kutusu üretebilir. Uzayda yaşayan ve çalışan daha fazla insanın olduğu bir zamana girerken, bu, son derece önemli” dedi.

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