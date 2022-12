Ulutaş: Büyük yarışta ipi kimler göğüsleyecek (24 Aralık 2022)

Büyük yarışta ipi kimler göğüsleyecek!..

Belediyelerin sayılarının azaltılması ile başlayan süreç, Haziran ayında yapılması gereken seçimin ertelenmesine neden olmuş ve sayı bazında büyük gürültü kopartmıştı.

Mahkemeye taşınan konu sonrasında Yerel yönetimlerdeki ‘reform çalışmasına’ ilişkin geçici AD-HOC komitesi kuruldu. Komitede görüşmeler Temmuz ayında tamamlandı ve hazırlanan rapor siyasi parti başkanlarına sunuldu.Toplamda 17 maddelik ‘birincil’ ve ‘ikincil’ kriter belirlendi.

Komitenin İlçe, bucak, nüfus, yüzölçümü, mesafe, coğrafi konum, yerleşim hizmetleri ve etki alanı kriterlerini ‘birincil kriterler’ içerisine Belediyelerin kurumsal, idari, mali yapılarının yanı sıra, tarihi, kültürel ve siyasi geçmişi de ikincil kriter içerisine aldı.

Neyse o harra gürra içerisinde Haziran ayı içerisinde yapılması gereken seçim ilk 27 Kasım tarihine sabitlendi. Derken o da olmadı ve tekrar bir güncelleme ile tarih 25 Aralık tarihine aktarıldı. Ve yarın nihayet yerel seçimlere noktayı koyacağız.

Seçime birlektelikten uzak. Parça parça bir görüntü yansıtan sol partilerin aksine, sağ partiler olarak nitelendirilen koalisyon ortakları seçime kol kola anlaşarak girdi. Herne kadar düz yolda giderken bir birlerinin ayağına bayda (Çelme) atmaya çalışsalar ve koalisyonun iki ortağı Fikri Ataoğlu ile Erhan Arıklı buna tepki göstertse bile, siyasi menfaat sosu ile karıştırılan Japon yapıştırıcı nedeniyle ayrılmadılar.

Neyse, adaylar hazır. Partiler hazır. Bağımsız adaylarda hazır. Haaa seçimlerden usanan halk hazırmı bak onu bilmem. Ancak bu parlamento seçimi değil, dolayısıyle katılım kanaatime göre %60’ın altına düşmez.

Evet seçim start alınca UBP önce yarışa iyi başlayamadı. Ancak özellikle son zamanlarda, birçok konuda eleştirdiğim Başbakan Ünal Üstel’in, Sezar’ın hakkını sezara vermem noktasında hakkını es geçmemem gerekir. Onun liderliğinde köy köy, şehir şehir gezilerek, düzenlenen şölenlerde, halk tarafından aman aman pek bilinmeyen birçok aday tanıtıldı. Onları potaya sokarak heyecanı yükseltti. Bence bu konuda Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun da hakkını yememek gerekir.

CTP’de Tufan Erhürman’ın farkı bu seçimde de ortaya çıktı. Her sokakta, her mahallede, her köy ve şehirde adaylarının yanında olmasının yanısıra açıklamaları partiyi toparladı. Genel Sekreter bazında UBP için söylediklerimi ne yazıkki, CTP için söyleyemeyeceğim.

Sadede gelirsem Amiral Gemisi Lefkoşa’da yarış büyük olacak. Şimdi yazdıklarım için birileri bana çok kızacak. Ama olsun. Bu yarışta TDP’den reklam bazında aman aman pek destek görmeyen Mehmet Harmancı, azda olsa önde görülüyor. Sadık Gardiyanoğlu, parti içindeki küskünlüğü ve dağınıklığı giderdi gibi. Seçime katıldığı ilk günkü gibi bir durum yok. Sıla Usar İncirli’de toparladı. Ama bu toparlanma Harmancı’yı geçmesine yararmı? Çözümü zor çok bilinmeyenli bir denklem gibi duruyor. Birde Sıla, CTP dışında oy verecek tarafsız kesimin o iyi bir doktor. İyi birde Milletvekili. Ne işi var Belediye başkanlığındaki düşünceyi henüz tam anlamı ile silebilmiş değil. En azından benim konuştuğum birçok insanda bunu gördüm.

KKTC’nin ikinci büyük kenti Mağusa’da da yarış İki doktorun arasında geçeceğini gösteriyor. Cem Dana ve İsmail Arter, nedeni bilinen, arkadan itmeli, önden çekmeli, bana göre Ana destekli Dr.Erdal Özcenk’e destek verecek. Neden mi? Görünen köy klavuz istemez. Bu İstifaları kim istediyse ondan. Kısacası Akıncı’nın başına gelen Dr. Süleyman Uluçay’ın başına da gelebilir.

Bölgeden ayrılmadan Yeniboğaziçi’ne baktığım zaman orda da yarış zorlu geçecek. CTP Adayı Şifa Çolakoğlu’nun ve Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın öldürücü atak yapamadığını gözlemledik. Bunun aksine eski başkan Katip Demir, toplantılar yapıyor. Sosyal Medyayı kullanıyor. Tabiki milleti de etkiliyor. Markete gidiyorsunuz Katip başkana vermeyi düşünüyorum diyenler çoğunlukta. Son gün ne olur o da meçhul.

İskele’ye geçtiğimiz zaman özellikle son günlerde atağa geçen Hasan Sadıkoğlu’nun hatırı sayılır bir mesafe katettiğine tanık olursunuz. Son gün CTP ağırlığını koymazsa filmin sonu sanki şimdiden belli gibi. Ayni şeyi Geçitkale içinde söyleyebilirim. Ama tam tersi. Orada da ibre CTP adayı Hasan Öztaş’tan yana gibi.

Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesinde de yarışa çok geride başlayan Dr. Fatma Çimen Tuğlu, dizel motor gibi ısındıkça açılıyor. Kemal Yılmaz ve Ahmet Sennaroğlu’nun yarıştan çekilerek destek verecek olması, sanırım Sarıçizmeli’yi zorlayacak gibi.

Karpaz Belediyesinde iki deneyimli isim Suphi Coşkun ile eski Bakan Hamit Bakırcı ile karşı karşıya gelecek. İki güçlü isimden bölgeye daha iyi hakim olan Suphi Coşkun bir tık önde gibi görülüyor. Ama son gün ne olur o da bilinmezler arasındadır. Genele baktığım zaman CTP Değirmenlik, Dikmen ve Lefke’de daha şanslı gibi. Çatalköy-Esentepe Belediyesinde son günlerde atağa kalkan Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu’nda İlker Edip’te olduğu gibi şansını artırdı.Keza Tatlısu’da DP’nin adayı UBP destekli Hayri Orçan’ın da şanslı olduğu söyleniyor.

Girne’de kimin ipi göğüsleyeceği gerçekten bir muamma. Şans bir o tarafa bir bu tarafa dönüyor. Gönyeli’de de kıyasıya bir yarış var. Bölgede sevilen Hüseyin Amcaoğlu, yılların deneyimi Ahmet Benli’yi koltuğundan edermi? Bugüne baktığımızda zor gibi.bir görüntü yansıyor.

En çetin yarış sanırım Lapta –Çamlıbel bölgesinde geçecek. Fırat Ataser’in son zamanlardaki atağı şansını artırdı. Oluşturduğu konvoylardaki kalabalık dikkat çekiyor. Bölgede özellikle oy potansiyeli yüksek Lapta, Çamlıbel ve Tepebaşın’da insanlar ile birebir temas halinde olması ipi göğüsleyecekler arasında onu daha şanslı kılıyor.

Güzelyurt’ta seçime kaybetme korkusu ile başlayan Mahmut Özçınar, UBP’nin kendine sahip çıkması ile atağa geçti.Düzenlenen şölenlerde hep ön planda olması, tekrar güven tazelemesine neden oldu. Haa CTP adayı Osman Bican ve bağımsız aday Reşat Kansoy yarış dışında mı kaldı? Asla. Ama son ataklar Özçınar’ı toparladı ve yarışın favorileri arasında soktu..

Bunlar bizim son günlerdeki gözlemlerimiz. Nihayetinde bu bir seçimdir ve bizdeki seçimlerin kazanılması hep son güne ve son geceye endeklenmiştir. Hakkı olan kazansın diyoruz.

Fıkra

Havaya ateş açarım

Komutan sorar:

- Söyle bakalım Temel,

cephanelik önünde nöbet tutuyorsun,

birden cephanelik infilak etti, ne yaparsın?

- Herkesin duyması için

havaya bi el ateş ederum komitanum!