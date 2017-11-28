Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Meclisin Mümtaz Vekilleri, Önemli yasa tasarılarının görüşülmesinin beklendiği Meclisi Mebusan’da üzülerek nisap sağlanmadığı için toplanamadığını öğrendik. Meclis Başkanı Sibel Siber’in iki kez nisap yoklaması yaptıktan sonra, Meclis oturumunu nisap sağlanamamasından dolayı ertelemesi sanırım yasaların geçmesini bekleyen vatandaşlara yapılan en büyük hakarettir. Millet, bugün için yarın için Allah Kerim derken, Kerim’in kuyusu ile sandığının derin olduğunu ve inilince çıkılamayacağını söylüyor. Bence kuyunun derinliğinden çok ipin kısalığı önemlidir. Çünkü kısa gelen ip o kuyu ile sandıktan çıkamayacağınızın işaretidir

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Sn. Tufan Erhürman, sizden evvelki parti başkanları hep Polis sivile bağlanmalı. Güvenlik Kuvvetlerinden alınıp İçişlerine bağlanmalı diyerek Polisin ağzına bir parmak bal çalmayı sürdürdünüz. Sonrasında hak vermeye gelince de meclise girmeyip sol gösterip sağ kroşeyi çatlattınız. Sn. Erhürman, 10 bin oya sahip Polisin sizin ile birlikte tasarıyı komiteye veren UBP’ye oy vermemesi için ince hesaplar yaptınız. Kısacası polisi maskara ettiniz. Dışarıda yüzüne gülerken içerde başka alemler tezgahladınız. Ağzında bal olan Arının balını ben yiyemezsem UBP’de yemesin düşüncesi içerisine girdiniz. Ancak unutmayın, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi ve var.

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Sn. Mustafa Arabacıoğlu, bugüne kadar ince ince LEfkara işi gibi işlediğiniz karizmayı dün çizdiniz. Polis hasta olsam bile hasta yatağımdan kalkıp Meclise gideceğim demenize inanarak dün kliniğinize kadar gitti. Ancak sizi bulamadı. Size mesaj çektiler cevap alamadılar. Tabi seçime katılmayacağınız için öküzün öldüğünü ve ortaklığın bozulduğunu polisler unutmuş olacak ki sizi boş yere beklediler. Doktorum, söz ağızdan çıkar. Ve ağızdan çıkana kadar söz sizin esirinizdir. Ancak çıktıktan sonra ise siz onun esiri olursunuz.

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Sn. Polis Arkadaşlar hakkınız olan bir şeyi siyasetçi bin bir dereden su getirerek bu hakkı gasp etmeye çalışıyor. Asena’ya taş çıkartırcasına göbek dansından, kalça dansına kadar aklınıza ne kadar dans çeşidi varsa hepsinin figürlerini bir bir sunuyorlar. Sonuçta sizin hakkınızı size vermemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Tanıyın bunları, tanıyın da sandığa yürüyün. Onlar engerek, onlar çıyansa, sizde engerek ve çıyan avcısısınız. Bunlar Ağacın ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yapraklarının yere düşeceğini hesaplamıyorlar. O yaprakların dökülmesine 7 Ocak’ta sizde o ağacı silkeleyerek yardımcı olun.

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Sn. Zeki Çeler, bugüne kadar birçok kez haksızlıklara karşı durdun. Meclis kürsüsünden çıkıp gereken ne ise söyledin. Helikoptercik getirdin. Dalganı geçtin. Ancak bakıyorum Polisin hak arayışında sesin selengin kesildi. Bana Zeki’ye ne oldu diye soran arkadaşlara ses tellerinde iltihap var konuşamıyor dedim. Sevgili Zeki, üç çeşit yalancı vardır. Birincisi zor durumda kaldığında zararsız yalan söyleyenler. İkincisi bazı durumlarda yalan söyleyenler. Üçüncüsü ise ağzını açtığı zaman yalan konuşanlar. Senin hangi sınıfa girdiğini anlamaya çalışıyorum. Haaaa birde bugün kimin ne olduğu bellidir. Ama unutma yarın kimin ne olacağı belli olmaz.

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Sn. Nurcan Yardımcı, UBP Milletvekili adayı olarak listedeki sıralamada yer aldıktan sonra birilerinin sizi sıralamada gerilere ittiği Kanaat’ını elde ettim. Sosyal Medya’yı iyi kullanıyorsunuz ki bu bir avantaj. Ancak bu bir avantaj olarak görülürken sizin yıldız gibi parladığınızı görenlerin sizin kazanmamanız için balta ile doğramasını da doğuracağından avantaj olmaktan çıkabilir diye düşünüyorum. Sn. Yardımcı, dikkat edin bir yerde küçük insanların, büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

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Sn. Hasan Tosunoğlu, sosyal medyada yaptığın açıklamada, partimin bu günlerde bana ihtiyacı olduğu gerekçesi ile aday olmayı kabul ettim. Başkanı olduğum Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün şampiyonluk iddiası, kulübe daha fazla zaman ayırmam ve her türlü tartışmadan uzak tutmam gerekliliğini getirdi. Küçük Kaymaklı sevgimiz ağır basmıştır. Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adaylığından geri çekildiğim kararını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum dedin. Da, daha düne kadar Küçük Kaymaklı sevgisi ağır basmadımıydı ki, bugün bu sevgi aniden alevlendi. Başkan sakın bu geri çekilme az gelen oylar nedeniyle sıralamada geriye düşmenden kaynaklanmasın? Kadın, çalındıktan sonra duvara asılacak bir keman değildir.

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Sn. İhsan Tuncalı, Girne’den Şölen Külahçı’nın yerine HP’den aday olurken Gazimağusa’da Mustafa Yeşil’in yerine de Hasan Sapsızoğlu, Hülya Özkaya’nın yerine de Ercan Elçin aday oldu. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Teşbihte hata olmasın, (İstifa edenleri tenzih ederek söylüyorum) batacak sanılan gemiden önceleri fareler kaçar der ünlü düşünürler. Demek ki, yapmış olduğunuz gözlemlerde geminin halen sapasağlam rotasında yoluna devam ettiğini gördünüz. Kar taneleri bir birlerine zarar vermeden yol alırken ne yazık ki bizler kar taneleri kadar olamadık. Yol alırken baş, göz yarma, kariyer çizme işlemi gırla gidiyor.

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Sn. Bayram Özel sosyal medyadaki paylaşımınızda yasal olarak hakkı olup çaresiz olanların çaresi olmak için adayım. Sayıları bir düzineyi geçmeyen tüccar ve kuruluşların vekilliğini yapıp halkını ikinci plana koyan vekillere dur demek için adayım diyorsun. Vallahi Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturduğunuz vakit bu fikirler değişmezse un, şeker, irmik olan yerde helvayı kıvamında yapacak ustayı bulduk demektir. Kolay gelsin.

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Sn. Kani Kanol, tam 54 yıl kayıp dedikleri HÜSEYİN RUSO ne acıdır ki aslında kayıp filan değilmiş. Lefkoşa’da Tekke Bahçesinde gömülüymüş. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir insanlıktır? Bu nasıl bir “teşkilat işidir”? Kim verecek bunun hesabını şimdi? Kim gömdü Tekke Bahçesi’ne HÜSEYİN RUSO’yu? Kim taşıdı cesedini? Kim KAYIP ilan etti? Kim Tekke Bahçesi’ne gömülmesi talimatını verdi? Diye soruyorsun. Sevgili Kani, burası ŞAKATC burada herşey olur. Hüseyin Ruso gibi bir değerin nerede gömülü olduğunu gömenlerde bilmezse ‘Ört ki Ölem’. Sn. Kanol, unutma emir ve direktiflerle büyüyen KKTC gibi prematüre bir çocuk, susuz yetişen fidana benzer.