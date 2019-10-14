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"Umarım bu açıklama ve kamplaşmanın nedeni seçim değil!"

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DP Milletvekili Serdar Denktaş ise, Genel Kurul’un bugün formatın dışına çıktığına işaret ederek, 62. maddenin tüm partilere söz hakkı demek olmadığını belirtti
"Umarım bu açıklama ve kamplaşmanın nedeni seçim değil!"

Denktaş, Türkiye’nin uzun zamandır içinde bulunduğu duruma değinerek, harekatın en kısa sürede başarıyla sona ermesini temenni etti. Bazen savaşın, Kıbrıs’ta olduğu gibi, olumlu ateşkes anlamına da gelebildiğini ifade eden Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya karşı başlatılan linç girişiminin doğru olmadığını ve çok hassas bir noktada bu kamplaşmanın herkese zarar vereceğini belirtti.

“Umarım bu kamplaşma ve açıklamanın nedeni seçim değildir” diyen Denktaş, “Çarpıtılabileceği bu kadar açık bir açıklamanın yapılmamış olması daha iyi olurdu” şeklinde devam etti. Ortak deklarasyonun önceden yayınlanmasının daha doğru olacağını kaydeden Denktaş, “Türkiye’ye destek için değil, benzeri bir durumu yaşamış bir bölge olarak desteklemeliydik” dedi.

Denktaş, geç de olsa bu hassas dönemde ayrışmadan, Türkiye’nin arkasında durmanın önemine değindi. Serdar Denktaş, Akıncı’nın yaptığı açıklamanın birilerini rahatsız etmesinin normal olduğunu, ancak kamplaşmaya giden yolun çok sakıncalı olabileceğini kaydetti. Herkesin yapacağı açıklamaya ve göstereceği tepkilere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, harekatın en kısa sürede, en az zayiatla ve başarıyla tamamlanması dileğinde bulundu.

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