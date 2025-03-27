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Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak!

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Ramazan Bayramı'nın ardından açlık grevine başlayacağını açıkladı.
Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Mustafa Sarıgül, Ümit Özdağ'ın iddianamesinin yazılmaması sebebiyle açlık grevine başlayacağını açıkladı.

Özdağ'ın mesajlarını ileten Sarıgül şöyle konuştu:

"Ümit Hocam ile görüşmem beni alabildiğine üzdü. Ümit Hocam ile görüşmem beni alabildiğine sıkıntıya soktu. Ümit Hocam'la 3 hafta önce geldiğim zaman Ümit Hocam daha moralliydi ama Ümit Hocam diyor ki:

"65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben burada olduğumu keşke bilsem. Benim suç güçlü bir suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatarı yok. Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum.

Benim burada bulunmamam lazım. Sizin beni bu cezaevine ziyarete gelmemeniz lazım. Ben bunun için bir şey yapmadım. Benim özgür olmam lazım. Beni niçin siz ziyarete geliyorsunuz?"Ben hangi suçu işledim ki beni ziyarete geliyorsunuz? Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Görüş ve düşüncelerimizi ben söylemeyeceksem kim söyleyecek? Bayramdan sonra ben açlık grevine başlayacağım."

Moral vermeye çalıştım hocaya. Hocamızın tabii haklı olduğu yanlar var. bir 65 günde iddianamenin hazırlanmaması hocamızı alabildiğine üzmüş vaziyette."

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