Ümit Özdağ: Ersin Tatar, ben gitmek istemedim Türkiye istedi, dedi

Türkiye’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ersin Tatar’ın New York’a gitmek istemediğini ama Türkiye’de hükümetin bunu kendisinden istediği için mecburen gitiğini, bunu Ersin Tatar’ın söylediğini iddia etti.

Sözcü Tv’de dün akşam yayımlanan bir programda konuşan Ümit Özdağ, Türkiye’nin Mavi Vatan’dan, Kıbrıs’ta iki devletten, Ege’deki tezlerden ve bu günlerde tartışılan yeni bir “kürt çözümü” ile Türkiye’de bambaşka şeylerin yaşandığını savundu.

Özdağ, Ersin Tatar’ın New York’a gitmek istemediğini ama Türkiye’de hükümetin bunu kendisinden istediği için mecburen gitiğini, bunu Ersin Tatar’ın söylediğini öne sürdü.

Ümit Özdağ, “…tam anlamıyla yunan tezleri karşısında bir diz çöküş var. Bir yandan da Kıbrıs’ta gayriresmi adı altında Rum kesimi ile görüşmeler başladı; federasyon eksenli bu iş… kardeşim biz değil miyiz federasyonu kabul etmeyeceğiz diye MGK‘dan bildiri çıkaran? İki ayrı bağımsız devlet demedik mi! Olanlar hem mecliste (TVMM) alınan kararla hem MGK‘da alınan karara aykırı değil mi? nasıl oturtursunuz siz? KKTC cumhurbaşkanı (Ersin Tatar) da diyor ki Türkiye hükümeti istiyor ben gitmek istemiyorum, diyor….” İfadelerini kullandı.