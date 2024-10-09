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SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Ümit Özdağ: Kıbrıs’ta gayri resmi aldatmacası ile federasyon görüşmeleri başlıyor

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 Ekim'de yapılacak gayri resmi görüşmeye ilişkin, "Kıbrıs’ta gayri resmi aldatmacası ile federasyon görüşmeleri başlıyor" değerlendirmesini yaptı.
Ümit Özdağ: Kıbrıs’ta gayri resmi aldatmacası ile federasyon görüşmeleri başlıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 Ekim’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Hristodulidis’in gayri resmi akşam yemeğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gayri resmi aldatmacası yapılarak Kıbrıs’ta federasyon görüşmelerinin yeniden ve resmen başladığını belirtti.

Buralarda verilecek tavizlerin geri alınamayacağına dikkat çeken Ümit Özdağ, Batı’nın Türksüz bir Kıbrıs istediğinin altını çizdi.

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