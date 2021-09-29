Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bir bölge olan “Lefkoşa Surlariçi”nde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülmekte olan “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi çerçevesinde, HASDER tarafından geliştirilen, Komisyonumuzun proje ortaklarından biri olduğu, LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar’ın Akademik Danışmanlığını yürüttüğü “İMECE Çocuk Merkezi” çalışmaları devam ediyor.