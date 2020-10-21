UMK-YDÜ İşbirliğinde Geliştirilen “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi” Eğitimleri Başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ile işbirliğinde “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” sloganı ile geliştirdiği bilimsel proje hayat

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ile işbirliğinde “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” sloganı ile geliştirdiği bilimsel proje hayata geçiyor.

Lefkoşa, Girne, Gönyeli, Değirmenlik ve Beyarmudu belediyeleri ile işbirliğinde yürütülecek projenin ilk ayağı olan anne babalara yönelik eğitimlere ilişkin planlama ve hazırlıklar tamamlandı.

Projeye destek veren 5 Belediyenin sınırları içerisindeki anne ve babalara yönelik başvuruların başladığı eğitimlerin tarihleri de kesinleşti. Başvuran anne ve babalar eğitimlere katılabilecek.

Pandemi önlemler çerçevesinde, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çakıcı ve Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitimlere katılacak anne ve babalara katılım belgesi ve “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” el kitapçığı takdim edilecek.

LEFKOŞA BELEDİYESİ

Lefkoşa Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 9 Kasım Pazartesi 17.00-20.00 saatleri arasında Haspolat İlkokulu’nda, 11 Kasım Çarşamba günü ise 17.00-20.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

GİRNE BELEDİYESİ

Girne Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 4 Kasım Çarşamba günü 17.00-20.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

GÖNYELİ BELEDİYESİ

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 14 Kasım Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 7 Kasım Cumartesi 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitim yeri olarak Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi belirlendi.

BEYARMUDU BELEDİYESİ

Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 3 Kasım Salı günü 17.00-20.00 saatleri arasında Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

HANGİ KONULARDA EĞİTİM VERİLECEK

Eğitime katılacak olan veliler “Sanal Ortamdaki Tehlikeler; Bilgi Güvenliği İhlal Örnekleri; Sanal Ortamdaki Tehditler; Kişisel Verilerin Korunması; Aile Koruma Yazılımları; Sosyal Paylaşım Ağlarında Ayarlar; Facebook; Instagram; Youtube; Sosyal Ağlarda Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri; Sosyal Önlemler; Teknolojik Önlemler” konularında bilgilendirilecek.

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

Anne ve babaların eğitim sonrasındaki kazanımları şu şekilde olacak:

“Sosyal ortamdaki tehlikeler bilecek; Bilgi güvenliğinin ne olduğunu bilecek; Bilgi güvenliği konusunda kendini ve çevresini bilinçlendirebilecek; Sanal ortamdaki tehditleri bilecek; Sanal ortamdaki tehditler karşısında kendi güvenliğini üst düzeye getirebilecek; Kişisel verilerini koruyabilecek; Aile kontrol yazılımlarını tanıyabilecek, kullanabilecek, bilgisayarına veya çocuğunun telefonuna kurabilecek; Sosyal paylaşım ağlarındaki ayarları güvenliği için yapabilecek; Sosyal paylaşım ağlarını nasıl kullanacağını bilecek; Sosyal paylaşım ağlarında tehlikelere karşı önlem alabilecek.”