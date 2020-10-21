  • BIST 1.213
  • Altın 484,567
  • Dolar 7,8393
  • Euro 9,2880
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

UMK-YDÜ İşbirliğinde Geliştirilen “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi” Eğitimleri Başlıyor

» »
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde  Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ile işbirliğinde “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” sloganı ile geliştirdiği bilimsel proje hayat
UMK-YDÜ İşbirliğinde Geliştirilen “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi” Eğitimleri Başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde  Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ile işbirliğinde “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” sloganı ile geliştirdiği bilimsel proje hayata geçiyor.

 

Lefkoşa, Girne, Gönyeli, Değirmenlik ve Beyarmudu belediyeleri ile işbirliğinde yürütülecek projenin ilk ayağı olan anne babalara yönelik eğitimlere ilişkin planlama ve hazırlıklar tamamlandı.

 

Projeye destek veren 5 Belediyenin sınırları içerisindeki anne ve babalara yönelik başvuruların başladığı eğitimlerin tarihleri de kesinleşti. Başvuran anne ve babalar eğitimlere katılabilecek.

 

Pandemi önlemler çerçevesinde, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çakıcı ve Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitimlere katılacak anne ve babalara katılım belgesi ve  “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” el kitapçığı takdim edilecek.

 

LEFKOŞA BELEDİYESİ

Lefkoşa Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 9 Kasım Pazartesi 17.00-20.00  saatleri arasında Haspolat İlkokulu’nda, 11 Kasım Çarşamba günü ise 17.00-20.00 saatleri arasında  Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

 

GİRNE BELEDİYESİ

Girne Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 4 Kasım Çarşamba günü 17.00-20.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

 

GÖNYELİ BELEDİYESİ

Gönyeli Belediyesi  sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 14 Kasım Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 7 Kasım Cumartesi 09.00-12.00 saatleri arasında  yapılacak. Eğitim yeri olarak Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi belirlendi.

 

BEYARMUDU BELEDİYESİ

Beyarmudu Belediyesi sınırları içerisinde eğitimlere katılacak olan anne ve babalara yönelik eğitim 3 Kasım Salı günü 17.00-20.00 saatleri arasında Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

 

HANGİ KONULARDA EĞİTİM VERİLECEK

Eğitime katılacak olan veliler “Sanal Ortamdaki Tehlikeler; Bilgi Güvenliği İhlal Örnekleri; Sanal Ortamdaki Tehditler; Kişisel Verilerin Korunması; Aile Koruma Yazılımları; Sosyal Paylaşım Ağlarında Ayarlar; Facebook; Instagram; Youtube; Sosyal Ağlarda Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri; Sosyal Önlemler; Teknolojik Önlemler” konularında bilgilendirilecek.

 

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

Anne ve babaların eğitim sonrasındaki kazanımları şu şekilde olacak:

“Sosyal ortamdaki tehlikeler bilecek; Bilgi güvenliğinin ne olduğunu bilecek; Bilgi güvenliği konusunda kendini ve çevresini bilinçlendirebilecek; Sanal ortamdaki tehditleri bilecek; Sanal ortamdaki tehditler karşısında kendi güvenliğini üst düzeye getirebilecek; Kişisel verilerini koruyabilecek; Aile kontrol yazılımlarını tanıyabilecek, kullanabilecek, bilgisayarına veya çocuğunun telefonuna kurabilecek; Sosyal paylaşım ağlarındaki ayarları güvenliği için yapabilecek; Sosyal paylaşım ağlarını nasıl kullanacağını bilecek; Sosyal paylaşım ağlarında tehlikelere karşı önlem alabilecek.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MDP: “Hiç kimsenin bir diğerini, iradesini nasıl oluşturduğu hususunda tenkit etmeye hakkı yoktur”21 Ekim 2020 Çarşamba 13:34
  • Ombudsman Dizdarlı, Su Borcuyla İlgili Bir Başvuru Üzerine Hazırlanan Raporu Açıkladı21 Ekim 2020 Çarşamba 12:47
  • KES: “KTHY’yi Unutmayacağız21 Ekim 2020 Çarşamba 12:43
  • Şehir Plancıları Odası, Yeşil Alan Ayrılmayan Proje Ve Onay Veren Belediyeyi Yargıya Taşıyacağını Açıkladı21 Ekim 2020 Çarşamba 12:40
  • Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüşerek, bağımsızlık gününü kutladı ve başsağlığı dileklerini iletti21 Ekim 2020 Çarşamba 11:29
  • Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, 23 Ekim Cuma günü ant içecek21 Ekim 2020 Çarşamba 11:20
  • Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova İle Görüştü21 Ekim 2020 Çarşamba 11:15
  • Erkut Şahali ‘’UBP yıkansında gelsin’’21 Ekim 2020 Çarşamba 10:54
  • Ustalık Belgesi Uygulama Sınavları İçin Kayıtlar Başladı21 Ekim 2020 Çarşamba 10:45
  • Karakum Halk Plahında Kanunsuz Balık Avı21 Ekim 2020 Çarşamba 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti