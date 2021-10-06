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UMK’da Karaokçu Emekli Oldu, Görev Tremeşeli’nin

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Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu, görev süresi sona ererek, emekliye ayrıldı.
UMK’da Karaokçu Emekli Oldu, Görev Tremeşeli’nin

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu, görev süresi sona ererek, emekliye ayrıldı. Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Teyfide Tecel Tremeşeli başkanlık görevini devraldı.

Karaokçu için düzenlenen veda törenine Başbakan Ersan Saner de katıldı.

Törende konuşan Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu yeni Başkanı Teyfide Tecel Tremeşeli, görev süreleri içerisinde özverili bir şekilde çalışarak, birçok kişinin hayatına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Görevinden ayrılan Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da konuşmasında, göreve 2014 yılında geldiğini belirterek, bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmaları anlattı. Karaokçu, Denetimli Serbestlik Yasası’nın geçmesiyle yüzlerce kişinin bu yasadan yararlandığını da söyledi.

Törende konuşan Başbakan Ersan Saner ise bağımlılığın sebep sonuç ilişkisine bakıldığı zaman ailelerin sosyolojik durumunun da gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti. Saner, aile ortamında ilgisiz ve sevgisiz büyüyen çocukların, arkadaş ortamında bu tür alışkanlıkları edinebileceğini de belirtti.

“Bağımlılıkla mücadele konusunda hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Amacımız, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve topluma faydalı birey olmasıdır” diyen Başbakan Saner, Karaokçu’nun verdiği hizmetlerin asla unutulmayacağını söyledi.

Başbakan Saner, konuşmasının sonunda Karaokçu’ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

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