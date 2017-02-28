Umman Sultanı Kabus'tan Güney Kıbrıs'a savaş gemisi hediyesi!

Umman Sultanı Kabus’un Güney Kıbrıs Rum kesimine hediye ettiği Umman Donanması’na ait Alasia adlı 61 metrelik gemi, Larnaka’da konuşlandırıldı. Savaş gemisi, Türk donanmasına karşı kullanılacağı iddia ediliyor...

Sözcü Gazetesi’nden Emin Özgönül’ün haberine göre, Piri Reis'in 1552'de Muskat ve Al Jalali Kalesi'ni Portekiz işgalinden kurtarmasından bu yana yardım eli uzattığımız, AKP iktidarı döneminde de sıcak ilişkiler kurulan körfez ülkesi Umman'dan ‘dost hançeri' geldi. Umman Sultanı Seyid El Abu Kabus, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, 4 milyon dolar değerinde savaş gemisi hediye etti.

Geminin, GKRY'ye bağışlandığını, Balyoz davası mağduru emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ortaya çıkardı. Gürdeniz, ‘'Gemi o kadar büyük ki Rumların Evangalikos Floricas Üssü'ne sığmadı. Larnaka'da konuşlandırıldı'' dedi. Gürdeniz, Dışişleri Bakanlığı'nın sessiz kalmasını da eleştirdi. Geminin GKRY'ye teslim edildiği önceki gün Rum basınında da yer aldı.

KABUS'UN KIBRIS ZİYARETİ

Umman'ın Kıbrıs Rum yönetimine verdiği destek, geçen yıl Savunma Bakanı Seyid Bedir El-Busaid ve Sultan Kabus'un Güney Kıbrıs'ı ziyareti ile başladı. Kabus, Umman'a dönünce donanmaya ait bir geminin Güney Kıbrıs yönetimine hediye edilmesini istedi. 14 Şubat'ta GKRY'nin Larnaka limanında yapılan tören ile savaş gemisi, Güney Kıbrıs Deniz Kuvvetleri'ne devredildi. Geminin teslim töreninde konuşan Savunma Bakanı Fokaides “Kıbrıs'ın ne coğrafyası, ne de düşmanları değişmeyecek'' diyerek, Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.

FİYATI 4 MİLYON DOLAR

Alasia adı verilen 4 milyon dolar değerinde, 61 metre uzunluğunda ve saatte 15 deniz mili hız yapabilen bin tonluk gemi, GKRY'nin ilk açık deniz karakol gemisi oldu. GKRY, gemiyi, tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Türk donanmasına karşı kullanacak. Londra ve Zürih antlaşmaları Kıbrıs'ta deniz ve hava gücü kurulmasını yasaklıyor. GKRY buna rağmen adayı silahlandırmaya devam ediyor.

61 METRELİK GEMİ, EVANGALİKOS FLORİCAS ÜSSÜ'NE SIĞMADI

Umman Sultanlığı'nın hediye ettiği Alasia, 14 Şubat'ta törenle Güney Kıbrıs Donanması'na katıldı. Evangalikos Floricas Üssü'ne sığmayan gemi Larnaka'da konuşlandırıldı. Alasia, GKRY'nin ilk açık deniz karakol gemisi olarak görev yapacak.