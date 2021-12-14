Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a Hediye Ettiği Gemi

Umman Sultanlığının Güney Kıbrıs’a hediye ettiği açık deniz gemisinin maliyetinin şu ana kadar Güney Kıbrıs’a 1 milyon 212 bin 857 Euro’ya mal olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Umman’ın 2017 yılında hediye ettiği açık deniz gemisinin, şu ana kadar Güney Kıbrıs’taki vergi mükelleflerine, bakım ve onarım için 1 milyon 212 bin 857 Euro’ya mal olduğunu yazdı.

Gazete, bu açıklamanın, ilgili bir soru üzerine Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis tarafından yapıldığını belirtti.

Gazete Petridis’in açıklamalarına dayanarak, geminin 1968 yılı yapımı olduğunu ve Güney Kıbrıs tarafından teslim alındığı zaman 45 yıllık olduğuna da dikkati çekti.

Habere göre Petridis, geminin teslim alınmasından önce Umman’ın gemiye detaylı bakım ve onarım yaptığını da söyledi.