Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a hediye ettiği gemi geliyor

Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a hediye ettiği açık deniz gemisinin kısa bir süre içerisinde Güney Kıbrıs’ta olacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Umman Sultanı Badr Bin Saud Bin Al-Busaidi’nin, 2014 yılında, dönemin Rum Savunma Bakanı Fotis Fotiu’ya mektup göndererek, Umman Kraliyet Donanması’ndan bir gemiyi Güney Kıbrıs’a hediye etme kararını bildirdiğini anımsattı.

Gazete, Umman Sultanlığı’nın bu kararının, iyi ilişkiler içerisinde olduğu Türkiye’nin tepkisine neden olduğunu da iddia etti.

Haberde, geminin 61,47 metre uzunluğa, 10,67 metre genişliğe, 3,9 metre derinliğe ve 948 ton ağırlığa sahip olduğu; bunun yanı sıra 15 deniz mili hıza kadar çıkabildiği belirtildi.