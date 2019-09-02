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Ümraniye'de yatılı Kuran kursunda istismara maruz kalan öğrenciler konuştu: Her şey masajla başlıyordu

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Yatılı Kuran kursunda istismara maruz kalan öğrenciler konuştu: Her şey masajla başlıyordu, çekiçle dövüyor, cinle korkutuyorlardı
Ümraniye'de yatılı Kuran kursunda istismara maruz kalan öğrenciler konuştu: Her şey masajla başlıyordu

Ümraniye'de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde faaliyet gösteren ruhsatsız yatılı Kuran kursunda çok sayıda çocuğun istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından mağdur çocuklar ve aileleri konuştu. Y. İ. isimli çocuk, "İstismara uğrayan en az 30-35 çocuk var. Bazı arkadaşlarımız eğer konuşurlarsa hocanın cinlerinin kendilerine musallat olacağını söyleyip susuyorlar" dedi. 13 yaşındaki İ.T, çekiçlerle dövüldüklerini söyledi.

Ümraniye'deki Fıkıh-Der’e ait ruhsatsız yatılı Kuran kursunda çok sayıda çocuğun istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından mağdur çocuklar savcılığa gidip şikayette bulundu, soruşturma kapsamında 3 sanık tutuklandı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a konuşan mağdur çocuklar ve aileleri şunları anlattı:

 

Kuran kursuna lise 1. sınıfta başladığını belirten Y. İ. kursta kaldığı süre içerisinde kurs sorumlusu Ömer I’nın bazı çocukları seçerek kayırdığını, daha sonra ise kayırdığı bu çocukları odasına çağırdığını söyledi.

"Her şey masajla başlıyordu" diyen Y. İ. “Hoca odasına çağırarak kendisine masaj yaptırıyordu. Daha sonra farklı yerlerine dokunduruyordu. Bana da yaptırdı. Ancak daha ileriye gidemedi. M. E. Ö. isimli çocuğun, hocalarla aynı yatakta yattığını, sabah kalkıp duş aldıklarını, daha sonra ise namaz kıldıklarını çok gördüm. Ancak bu çocuk önce tüm yaşadıklarını anlatmasına rağmen, daha sonra şikâyetçi olmadı. Kurstaki diğer çocuklar da yaşadıklarını anlatıyordu. Ancak bizim şikâyetimizin ardından onlar karakolda aksini iddia ettiler. Konuşmayan en az 30 arkadaşımız var. Kendilerine hocanın cinlerinin musallat olacağını söyleyip susuyorlar. Hoca zaten verdiği derslerde sürekli cinleri olduğunu söylerdi" diye konuştu.

'GÖĞÜSLERİNİ ÖPTÜRÜYORLARDI'

13 yaşında kursa giden mağdur çocuk İ. T. de kursta yaşananları şu sözlerle özetliyor: “Kurs sorumlusu ve eğitmenler cinsel el kol şakaları yapıyorlardı. Göğüslerini öptürüyorlardı. Bazı arkadaşlarımızı kucaklarına alıyorlardı. İşin dayak boyutu da vardı. Çekiçlerle dövülüyorduk. Dayak yediğimiz haftalarda bizi eve yollamıyorlardı. O dönemin cahilliğiyle kursu satmayacağız diyorduk. Ailesi arkasında durmayan çocuklar daha çok dayak yiyordu.”

MAĞDUR BABASI: HOCALARI ÇOK İYİ TANIYORUM, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Mağdur H.R.Ö.’nün babası Ertan Ö. ise çocuğunun kurs hocalarına iftira attığını öne sürdü. "Neden iftira attığını bilmiyorum” diyen baba Ertan Ö. “Bu hocaları çok iyi tanıyorum. Böyle şeyler yapmalarının mümkünü yok. Ben hocalardan şikâyetçi değilim. Gözümle böyle bir şey görmedim” dedi.

 

Ertan Ö’nün bu skandalın ortaya çıkmasının ardından çocuğunun yanında duran eşi ile de defalarca tartıştığı ve eşini bir dönem ailesinin evine gönderdiği öğrenildi.

14 yaşındayken Kuran kursuna giden Y. İ. yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından Kuran kursundan ayrıldığını aktardı. Y. İ. “Daha sonra kurstan kuzenim H.R.Ö. ve diğer çocuklarla konuşunca olayın boyutlarını öğrendim. H. R.Ö.’nün babası Ertan Ö. bize inanmıyor. Ertan Ö. bir kez oğlunu dinlemiş, oğlunun vücudundaki kesikleri görmüş, çocuğunun her gece uykudan nasıl sıçradığını görmüş bir baba değil. ‘Çocuğum i...’ deyip hocaların suçsuz olduğunu iddia ediyor” dedi.

'AİLEM ARKAMDA DURMADIĞI İÇİN ÇOK DAYAK YERDİK'

Mağdur çocuk H. R.Ö. ise 13 yaşında Kuran kursunda kalmaya başladığını belirtti. Kurstan iki yıl önce ayrıldığını belirten H. R.Ö. kurs sorumlusu Ömer I.’nın anneannesinin bir akrabasıyla evlendirilecek olması nedeniyle yaşadıklarını kuzeni Y.İ. ile paylaştığını söyledi.

 

H. R.Ö. “Bize bunları yaşatan adam bir akrabamız ile evlendirilecekti. O an diğer hocalardan birinin kız kardeşimle evlendirilme ihtimalini düşündüm. Buna izin vermemeliydim. Yaşadıklarımı Y. İ. abime anlattım. Kursta kalan diğer çocuklar ile görüştük. Gidip şikâyetçi olduk. Benzer durumları yaşayan çok sayıda çocuk var” dedi. H. R.Ö. “Ailem arkamda durmadığı için ben ve abim çok fazla dayak yerdik” diye konuştu.

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