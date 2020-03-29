Umre dönüşü Ankara’da karantinaya alınan bazı kişilerin test sonucu pozitif çıktı, tahliyeler durduruldu

DHA, umre dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilerek karantinaya alınan 3 bin 135 kişiden bazılarının, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkanlar ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Bunun üzerine 14 günlük karantina süresi dolanların tahliye işlemleri de durduruldu. Karantina süresi dolanların 112 otobüs ve altı uçakla memleketlerine gönderilmeleri bekleniyordu.
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