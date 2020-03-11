Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı

Sakarya'da, umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüsü şüphesiyle tedaviye alındı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Hasta, koronavirüsü şüphesiyle tedaviye alındı.
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