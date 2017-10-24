Umuda yolculuk hüsranla sonuçlandı: Kıbrıs yerine tekneye bırakıldılar

Tekne kaptanı tarafından kandırılarak, Mersin’den Güney Kıbrıs’a gitmek için yola çıkarılan 24 Suriyeli Güney Kıbrıs yerine Yenierenköy açıklarında Osman 88 isimli teknede bırakıldı.

Suriye’deki iç savaştan kaçmak isteyen 24 Suriyeli’nin umuda yolculuğu hüsranla sonuçlandı.

Tekne kaptanı tarafından kandırılarak, Mersin’den Güney Kıbrıs’a gitmek için yola çıkarılan 24 Suriyeli Güney Kıbrıs yerine Yenierenköy açıklarında Osman 88 isimli teknede bırakıldı.

Bu yolculuk için kişi başı yaklaşık 3 bin 300 dolar ödedikleri öğrenilen 24 Suriyeli’nin aralarında 2 tane de 18 yaşın altında genç bulunuyor.

Bu arada henüz tespit edilemeyen tekne kaptanının da başka bir tekneyle kaçığı ifade edildi.İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç Umut İnan’ın huzuruna çıkarılan 22 Suriyeli, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaktan suçlu bulunarak haklarında 7 gün tutuk emri verildi.

Yargıç İnan söz konusu sanıkların ülkelerinde yaşanan savaştan kaçmalarının hafifletici unsur olduğuna işaret ederek aynı zamanda suçlarını kabul etmeleri ve sabıka kayıtlarının bulunmamasından dolayı 7 gün hapis cezasına çarptırdığını söyledi.

Sanıkların avukatının, 18 yaşından küçük olan 2 Suriyeli için Birleşmiş Milletler yetkilileri ile görüşecekleri ve sığınma hakkı talep edecekleri için süre tanınmasını talep etmesi üzerine de yargıç İnan, söz konusu iki sanık için davayı 27 Ekim tarihine erteledi.