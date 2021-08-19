“Umuda Yolculuk Karavanı” İskele-Karpaz Bölgesi Çalışmalarını Tamamlandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çalışmaları çerçevesinde Ottoman Fight Club, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gençlik Dairesi ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen “Umuda Yolculuk Karavanı” Projesi’nin İskele-Karpaz bölgesi çalışmaları tamamlandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesinin yanısıra Uzakdoğu sporlarının yaygınlaştırılması ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde “Umuda Yolculuk Karavanı” Yenierenköy, Büyükkonuk, Mehmetçik ve Yeni İskele’yi ziyaret etti.

Bu bölgelerde 343 kişi karavana uğrarken, 298 çocuğa yaşlarına göre çocuk kitapları dağıtıldı; 525 çocuk da çocuk gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kitap okuma, resim yapma ve Uzakdoğu sporları başlangıç eğitimini kapsayan aktivitelere katıldı.



Umuda Yolculuk Karavanı ekibi, aynı zamanda, 284 evi ziyaret ederek, projenin tanıtımı ve bağımlılıklarla ilgili broşür dağıtımı gerçekleştirdi, 210 katılımcıya ise bağımlılıklarla ilgili bilinç ve farkındalık düzeyinin belirlenmesi amacıyla anket uyguladı.



YOĞUN KİTAP BAĞIŞI SEVİNDİRDİ

Açıklamada, ayrıca, Umuda Yolculuk Karavanı Projesi çerçevesinde başlatılan çocuk kitabı bağışına hem bireysel hem de örgütsel bazda bağışlar olmasının toplumsal duyarlılık açısından sevindirici olduğu ve karavanın belirlenen güzergah çerçevesinde Gazimağusa bölgesine geçtiği ifade edildi.