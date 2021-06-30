Projenin tanıtım toplantısı yarın gerçekleştiriliyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önleme çalışmaları çerçevesinde, OttomanFight Club, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gençlik Dairesi ve MediFoundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde geliştirilen, uzakdoğu sporlarını da içine alan, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesini de hedefleyen, Turkcell iletişim sponsorluğundaki “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi” hayata geçiyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde geliştirilen “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi” ile hem çocuk ve gençlerimize sportif anlamda katkı sağlamak, kitap okuma sevgisini kazandırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, hem de KKTC genelinde toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin yükseltilerek, toplumsal koruma zırhımızın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kurumlararası işbirliği açısında örnek bir proje olan “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi”nin tanıtımı yarın saat 12.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenecek basın toplantısı ile yapılacak.

Basın toplantısının ardından tanıtımı yapılacak olan Umuda Yolculuk Karavanı Kuzey Kıbrıs Turkcell hareket edecek.