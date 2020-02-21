Umumi tuvaletlerde kapılar neden yere kadar değil! İşte sebebi
Umumi tuvaletlerin hijyen bakımından sağlıklı olup olmadığı hala tartışılıyor. Bazen tuvalet kağıdı bulunmadığımız bazen de korkunç manzaralarla karşılaştığımız bu mekanların kapıları neden yere kadar değil diye soranlarımız da vardır. Çok gereksizmiş gibi görünen bu özelliğin birden çok nedeni var. İşte umumi tuvaletlerde kapının yere kadar olmamasının sebepleri...
Umumi tuvaletlerin kapılarının neden yere kadar olmadığını merak ettiniz mi? Hemen hemen her gün kullandığımız umumi tuvaletlerde dikkat çeken bu özel detayın rastgele yapılmadığını gösteren bilgileri sizler için derledik.
21 Şubat 2020 Cuma 20:50
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