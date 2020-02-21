Umumi tuvaletlerin hijyen bakımından sağlıklı olup olmadığı hala tartışılıyor. Bazen tuvalet kağıdı bulunmadığımız bazen de korkunç manzaralarla karşılaştığımız bu mekanların kapıları neden yere kadar değil diye soranlarımız da vardır. Çok gereksizmiş gibi görünen bu özelliğin birden çok nedeni var. İşte umumi tuvaletlerde kapının yere kadar olmamasının sebepleri...