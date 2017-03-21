Umursamaz sevgilinin dikkati nasıl çekilir? İtiraflar şok etti!

Her insanın yapısı farklı, her ilişki farklı şekilde ilerliyor. Umursamaz bir sevgilinin nasıl dikkati çekilir? İlişkilerde dikkat çekmek için yapılan hareketler inanılmaz gerçekleri ortaya çıkardı.

konuyla ilgili yapılan bir araştırma şok itirafları okuyucuya taşıdı. Gelen itiraflara göre ilişkilerde umursamaz olanın dikkatini çekebilmek için inanılmaz yöntemlere başvuruluyormuş, işte örnekler…

ERKEK ARKADAŞIMIN DİKKATİNİ ÇEKEBİLMEK İÇİN…

“Açık şeyler giyerek erkek arkadaşımın dikkatini çekmeye çalışıyorum. Üstüme bir şeyler giymemi söylüyor.”

“Erkek arkadaşımın dikkatini çekmek için kendimi merdivenlerden aşağı attım. O kadar umursamaz birisi.”

“Sadece erkek arkadaşımın dikkatini çekmek için yüz üstü yatıp kalçamı çıkarıyorum.”

“Erkek arkadaşım bilgisayar oyunu oynarken mastürbasyon yapıp çıkardığım seslerle dikkatini çekmeye çalıştım. Kulaklık takarak devam etti.”

“Erkek arkadaşımın ilgisini çekmek için onu ısırıyorum.”

“Bir keresinde erkek arkadaşımın dikkatini çekmek için cinsel istismara uğradığımı söyledim.”

“Erkek arkadaşım benimle ilgilensin diye hastanedeyim diye yalan söyledim.”

“Erkek arkadaşım uyuya kaldığında dikkatini çekmek için mastürbasyon yapıyorum.”