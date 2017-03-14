Umut Akyürek Hollanda’yı ilginç bir şekilde eleştirdi

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında yaşanan krize tepki göstermek isteyen pek çok isim sosyal medya hesaplarından kendince protesto içerikli metinler paylaştı. Kimilerinin dili son derece makul ve medeniyken kimi isimler de çok büyük tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Tıpkı Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek’in yaptığı paylaşımda olduğu gibi. Sosyal medya hesabından Lüksemburg Başbakanı’nın yaptığı eşcinsel evliliğe göndermede bulunan Akyürek, ikilinin fotoğrafına yazdığı, “Bu iki yağuşuklu Lüksemburg’un çağdaş, moderen, batılı (batıl) başbakanı ve müstakbel eşleri. Bunların modernlik medeniyet anlayışları bu işte. Yaradana fıtrata ne kadar ters düşerlerse, kendi dinlerinden olmayanların hakkına hukukuna ne kadar tecavüz ederlerse o kadar çağdaş o kadar aristokrat oluyorlar. O yüzden biraz kazısanız sahte demokrasilerinin de yaldızları dökülüverir. Batasıca batı medeniyetsizliği… Şimdi konuyu kimse farklı yerlere çekmeye çalışmasın. Burada eşcinselliği tartışmıyoruz bana ne kim ne yapıyorsa yapsın amma bu sapıklığın zirve ülkesi Hollanda kalkıp da bize insan haklarından demokrasiden özgürlükten falan söz etmesin. O kadar medeniler canlarım köpekle evlilik bile serbest! Kişisel görüşümü merak ediyorsanız; Benim sevdiim bildiğim pek çok eşcinsel arkadaşım var hangimizin yok ki. Transseksuel evlilik olabilir yani pembe cüzdan sahibi olmuş kişi tabi ki erkekle evlenebilir. Zaten bunun önünde yasal bir engel yok. Ama şu resmi iki erkeğin evliliğini asla onaylamıyorum. Kimse darılmasın kusura bakmasın” notuyla dikkatleri üzerine çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Her ne kadar Umut Aykürek, Hollanda’ya tepki paylaşımının içinde kimsenin cinsel kimliğiyle ilgili bir göndermede bulunmadığını söylese de metnine gelen tepkiler ve şikayetler çığ gibi büyüdü. Hatta Akyürek bu şikayet mesajlarından sonra aşağıdaki gibi bir paylaşım yapmak zorunda kaldı:

SEVGİLİSİNDEN DESTEK MESAJI

Umut Akyürek’e gelen tepkileri biraz olsun yumuşatmak isteyen sevgilisi Oktay Ertuğrul da hesabından uzun bir metin paylaştı. Ertuğrul’un ifadeleri her ne kadar ortamı yumuşatmak için yazılmış olsa da özellikle metnin girişindeki ifadeler onun da kafasının karışık olduğunu gösteriyordu. İşte o ifadelerden bazıları:

ÜÇÜNCÜ CİNSİN MUHTEŞEM UMUT AKYÜREK LİNÇİ

Öncelikle korktuğum için nasıl hitap edeceğimi bilemedim, hangi terim sizi anlatır ve hoşunuza gider, söyleyin öyle yazayım. Umut’un yazısını okudum ve içerisinde homoseksüel dostları rencide edecek bir şey gerçekten göremedim. Zaten kendisi de tehlikenin farkında ki özellikle belirtmiş yazının amacının bir cinsi değil zihniyeti eleştirmek olduğunu… Merkel’in İslam düşmanlığını eleştirmek nasıl kadın düşmanlığı değilse, Gay Hollanda Başbakanı’nın tüm Dünya’nın önündeki zalimliğini eleştirmek de Gay düşmanlığı değildir. Üzüldüğüm konu o camianın en çok sevdiği hayranlıkla takip ettiği bir sanatçının böylesine çok afedersiniz zalimce saldırılıp, haksızca linç edilmeye çalışılması.