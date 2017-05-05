Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına keman ve piyano resitali verilecek

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saat 20:00’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak resital, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi himayelerinde gerçekleşecek.
Biletler konser girişinden de temin edilebilecek.
KHYD’den yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saat 20:00’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak resital, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi himayelerinde gerçekleşecek.
Biletler konser girişinden de temin edilebilecek.
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