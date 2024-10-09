Umut Ersoy: Bu rezalet devam ettiği sürece Meclis önündeyiz!

Bağımsızlık Yolu, mecliste bir süredir devam eden rezalete karşı, meclis önünde oturma eylemi başlattı.

Bağımsızlık Yolu parti üyeleri, “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın”, “Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin”, “Ultra Zenginlere Servet Vergisi” yazan pankartlar açarak eylem başlattı.

ERSOY: REZALETİN TANIĞIYIZ!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy eylem sırasında yaptığı açıklamada, yaşananların uzun zamandır tanık olunan ancak tekrar tekrar gerçekleşmeye devam eden rezaletlerin bir örneği olduğunu söyledi. Son üç gündür yaşananların daha önce tanık olunan rezaletlerin boyutunu katlayarak gerçekleştiğini vurgulayan Ersoy, bu rezaletin tanığı olduklarını belirtti. Üç gündür herkese rezalet yaşatıldığını vurgulayan Ersoy, “hiç aslında gündemimizde olması gerekmeyen, hiç aslında derdimiz olmayan, onca sorunumuz varken durduk ve rejim hükümetinin, rejim muhalefetinin meclis başkanını ve başkan yardımcısını seçememesini takip etmeye çalışıyoruz” dedi.

“EVET REZİLSİNİZ!”

Yaşananlar karşısında “Evet rezilsiniz!” diyen Ersoy, "biz de bu rezaletin tanığıyız, ama tarafı değiliz" dedi. Ersoy, gündemimizde olması gereken çok ciddi meseleler olduğunu vurgularken, meclis başkanlığının seçilip seçilememesinin ise bu ciddi meselelerden biri olmadığını belirtti. Meclisin gündeminin, halen yeterli olmayan asgari ücret, emekçi halkın geçim derdi olması gerektiğini söyleyen Ersoy, halen konteyner sınıflarda öğrenciler eğitim görmeye devam ettiğinin altını çizdi. Hala çok ciddi elektrik problemi olduğunu, trafikte insanların her gün öldüğünü belirten Ersoy, “biz de durduk üç gündür rejim hükümetiyle rejim muhalefetinin karşılıklı dövüşerek ya da kendi içlerinde farklı farklı kavgalar ederek meclis başkanını seçememesini izlemeye çalışıyoruz” dedi.

“YAŞANAN BU REZİLLİKLERİN HİÇBİRİ HALKIN GÜNDEMİ DEĞİL”

Yaşanan bu rezilliklerin hiçbirinin halkın gündemi olmadığını vurgulayan Ersoy, “ama madem bize bu rezaleti yaşatmak istiyorlar, biz de geldik o zaman bu rezalete yakından bakacağız.” dedi. UBP içerisinde yaşanan koltuk kavgalarına dikkat çeken Ersoy, “Halkın bunlarla ne ilgisi var?” sorusunu yöneltti. Yaşananları fırsat bilip sadece hükümete istifa çağrısı yapan muhalefet partilerini de eleştiren Ersoy, halkın sorunlarının, somut taleplerinin gündeme gelmesi veya gündem yapması gerekirken UBP’nin kendi içindeki kavgadan istifa edeceğini umuyor olduklarını belirtti.

“İSTER HÜKÜMETİ İSTER MUHALEFETİ OLSUN BELLİ Kİ DERTLERİ KOLTUK!”

Bağımsızlık Yolu’nun ve halkın kendi gündemleri olduğunu vurgulayan Ersoy, “Bizim özel sektörde sömürülen insanlarımız var. Bu ülkede bütün toplumsal zenginliğin üzerinde oturan bir azınlık grup ultra zenginler, vergi bile vermiyor. Ultra Zenginlerin ismi vergi listelerinde bile yok. Sonra da kaynak yok deniliyor. Bu ülkede kaynak var! Ultra zenginler kaynağın üzerinde oturuyor. Bu sebepten bizim gündemimizde servet vergisi var! Bizim gündemimizde asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi var! Bizim gündemimizde AKSA’nın sözleşmesinin feshedilmesi ve halkın hak ettiği gibi temiz, ulaşılabilir, kesintisiz enerji var. Bizim gündemimizde sağlık, diğer taraftan eğitim var. Ama rejim siyasetlerinin ister hükümeti ister muhalefeti olsun belli ki dertleri koltuk!” dedi.

“BU REZALET DEVAM ETTİĞİ SÜRECE MECLİS ÖNÜNDEYİZ!”

Yaşanan bu rezalet devam ettiği sürece meclis önünde olacaklarını açıklayan Ersoy, “Biz de tamam diyoruz! Sizin rezaletinizi görüyoruz ve buradan izlemeye devam edeceğiz” dedi. Ersoy, konuşmasının sonunda halkı ve örgütleri meclis önüne giderek yaşananları protesto etmeye davet etti.