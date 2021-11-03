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Umutlandıran keşif: Kan testiyle kanser teşhisi

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Kanseri erken teşhis edebilecek ve teşhis şeklinde çığır açan yeni bir kan testinin yakında ABD’de kullanılma sunulacağını açıkladı.
Umutlandıran keşif: Kan testiyle kanser teşhisi

Kanseri erken teşhis edebilecek ve teşhis şeklinde çığır açan yeni bir kan testinin yakında ABD’de kullanılma sunulacağını açıkladı.

California merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan GRAIL tarafından geliştirilen kan testinin pankreas, yumurtalık ve mide gibi 50 farklı kanser türünü tespit etmesi bekleniyor.
Uzmanlar, kan testinin piyasaya sürülmesinin ‘oyun değiştirici’ olacağını ve erken kanser teşhisi yoluyla potansiyel olarak milyonlarca hayat kurtarabileceğini söylüyor.

YÜZDE 1’DEN AZ YANILMA PAYI

ABD’de yapılan araştırmalara 6 bin 600 kişinin katıldığı bildirildi. Alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, testin yüzde 1'den daha az yanlış tespit yaptığını vurguladı.

Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, kanın bir DNA imzası içerdiğini söylerken, geliştirilen kan testinin kanser hücresinin tuttuğu DNA’yı izlediğini söyledi. “Kanda tümör kaynaklı bu küçük DNA parçalarını bulup sıralayabiliriz ve gördüğümüz kalıplara dayanarak kanser için bir sinyal olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz” diyen Feygin, “Bu kanser sinyalinin vücutta nereden geldiğini çok yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz” şeklinde konuştu.

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