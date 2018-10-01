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Umutlandırmıştı ama dolar/TL yine 6'nın üzerine çıktı

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Sterlin ve euro ne kadar oldu detaylar haberde....
Umutlandırmıştı ama dolar/TL yine 6'nın üzerine çıktı

Geçen hafta bir aylık aranın ardından ilk kez 6 TL seviyesinin altını test eden Dolar/TL yeni haftaya 6.04 seviyesinden başladı. Piyasada gözler çarşamba günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisine çevrildi.

Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL neredeyse tüm hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans göstermiş, perşembe günü bir aylık aranın ardından ilk kez 6 seviyesinin altını test etmişti.

Euroda durum ise dolardan çok farklı değil. Euro/TL güne 7.01 seviyelerinde başlarken, sterlin/TL ise 7.90 seviyelerinden işlem görüyor.

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