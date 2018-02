Sancılı bir seçim dönemi ve arkasından bin bir türlü senaryolar neticesinde, ülke tarihinde ilk defa 4’lü koalisyon kuruldu.

Gözlemlediğim kadarıyla, özellikle seçim sonrası büyük bir moral çöküntüsü yaşayan CTP, HP, DP ve TDP partilerinde istedikleri hükümet modelini kurmanın verdiği heves ve heyecan var.

Bu heyecanı en alttan, en üst yetkililere kadar görmek mümkün.

Tabii ki seçim öncesi yayınladıkları manifestolar ve halka verdikleri mesajlar konusunda oldukça iddialı partiler bunlar.

Özellikle Tarım, Ekonomi ve Turizm konularında olmak üzere; Müşavir konusu, Kamu reformu, Belediyeler Yasası gibi ülkeyi kilitlemiş önemli konularda var listede.

Tüm bu sorunlar çözülemez, bu ülkeden bir şey olmaz, zaten 4’lü koalisyon fazla yürümez tezini savunanlara karşın ben, ülkenin önde gelen beyin takımının kurulduğu ve icraatın başına geçtiği düşüncesindeyim.

Bu bakımdan, oldukça hareketli ve radikal kararların alınacağı Bakanlar Kurulu toplantıları olacağı kanaatindeyim. Bu heyecanı, en az partilerin yetkili organları kadar bizlerde derinden hissetmekteyiz.

Özellikle; eğitim, sağlık gibi Karpaz bölgesinin çıkmazı haline gelmiş konuların çözümlenmesi gerektiği, bölgeye ait özel bir turizm modeli yaratılması, hayvancılar ve tarımsal faaliyet gösteren bireylerin hak ettikleri değerleri görmesi öncelik olmalıdır.

Kendi ayaklarında duran ülke söylemi, bence öncellikle kendi ayakları ütünde durmaya çalışan bireylerin, bölgelerin kalkınması ve desteklenmesi ile olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, bireysel rand sağlamak değil, iş yapanların desteklenmesi olmalıdır.

Aksi takdirde, kalkınma uğruna verilen vaatler sadece söylemlerden ibaret olarak kalacaktır.

Temennimiz genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, özelde Karpaz bölgesi adına güzel işlerin yapılması ve kaybedecek tek bir dakikanın dahi olmadığı bilinci ile icraat hükümeti olunmasıdır.

Bugün yapılacak her güzel iş ve kararlı adım, geleceğimize ışık tutacaktır. Aksi yapılan işlemler ve basiretsiz tutumlar, geleceğimizden çalıntı olarak siyasi tarihe kara leke olarak geçecektir.

Evet, halkın beklentisi çoktur ve inanılmaz bir heyecan vardır.

Umarım bu heyecanlar eyleme dönüşür ve hep birlikte, ele ele yaratılacak sinerji ile herkes hak ettiği değeri bulur.

Bizden bir şey olmaz değil, usanmadan bıkmadan ‘’ÇALIŞIR YAPARIZ’’ diyeceğiz ve huzuru bulacağız. Bu bakımdan her bir bireyin eleştiri yapmaktan çok, elini taşın altına koyması gerekmektedir.

Bireysel çıkarların değil, toplumsal çıkarların ön planda tutulacağı bir hükümet anlayışı toplumun bu karamsar günlerden çıkıp, nefes almasını sağlayacaktır.

Aksi takdirde, KKTC halkı her zaman yaptığı gibi her bir siyasiye hak ettiğini ilk seçimde verecektir.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.