Un konusunda sıkıntı yaşanıyor...
Son dönemlerde artan döviz kurları nedeni ile Un fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Un fiyatlarının artması sonrasında ekmek fiyatlarında da artış olması bekleniyor.
Una en az %30 zam yapılması bekleniyor.
Un konusunda sıkıntı yaşanıyor...
Son dönemlerde artan döviz kurları nedeni ile Un fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Un fiyatlarının artması sonrasında ekmek fiyatlarında da artış olması bekleniyor.
Una en az %30 zam yapılması bekleniyor.
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