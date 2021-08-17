Un ürününe de zam geldi, ekmeğe de yeniden zam gelmesi bekleniyor!

Zam furyası sürüyor. Temel tüketim maddelerin başında gelen ekmek yapımında kullanılan una yüzde 10 zam yapıldı. Ekmeğe zam da kapıda.

Un ürününe de zam geldi, ekmeğe de yeniden zam gelmesi bekleniyor!

Zam furyası sürüyor. Temel tüketim maddelerin başında gelen ekmek yapımında kullanılan una yüzde 10 zam yapıldı. Ekmeğe zam da kapıda.

Akaryakıttan, market ürünlerine, sebze- meyveye kadar her şeyin zamlandığı ülkede, elektriğe zam yapılacağı tartışılırken, her evin temel ihtiyacı ve en önemli gıdası olan un zamlandı. Ekmeğe zammın da bunu izleyeceği bildirildi. Zamlı un fiyatlarının haftaya piyasaya yansıyacağı belirtildi.