Una %20 zam geliyor.... Ekmeğe de 50 Kuruş zam gelecek...

Ekmek temel tüketim maddesidir diyen Çıralı, “biz uzun yıllardır bu mücadeleyi vermemize rağmen hükümetler önem göstermedi ve bu sorun çözülmedi. Şimdi de ekmeğe 50 kuruş zam gelecek” dedi.

EKMEK ZAMMI KAÇINILMAZ

Çıralı, geçen yıl Mart ayında pandemi başladığında bir torba un 110 TL iken şu an da aynı un 220 TL’dir. Burada un konusunda bir rekabet oluşmadı. Buğdayı adaya getiren iki tüccardır. Bu tüccarlardan birinin de un değirmeni vardır.

Bu zaten rekabet kurallarına da uygun değildir. Doların yükselmemesine rağmen bize söylenen hafta sonu un fiyatlarına % 20 oranında zam yapılacağıdır.

Ekmekte yakıt, maya, işçi giderleri, ambalaj giderleri vardır. Bunun bir çoğu da dövize endekslidir. İstemezsek de zam kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.