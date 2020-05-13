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'Una talep '10 kat arttı'

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'Una talep '10 kat arttı'
'Una talep '10 kat arttı'

Covid-19 salgını sürecince dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de evde ekmek yapanların sayısı arttı.

DHA’nın haberine göre İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Saltık “Una olan talepler 10 kat arttı. Un ve unlu mamul tüketimi bizim genetik kodlarımızda var. Ülkemiz hem iç talebi hem de Avrupa’dan gelen talebi karşılamakta da hiçbir zorluk yaşamadı” dedi.

Saltık, fast food tüketimiyle evde yemek yapanların sayısının zaman içinde azaldığını ama Covid-19 salgınıyla daha çok kişinin evlerinde vakit geçirmesiyle durumun değiştiğini söyledi:

Quote Message: Koronavirüsün yaygınlaşmasıyla birlikte fast food tüketiminin azaldığı ve aslımıza geri döndüğümüz inancındayım. Şu anda değişiklik gibi gözüken tüketim farklılığının bir bölümü kalıcı olacaktır." from Tolga Saltık İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yönetim Kurulu Üyesi

Koronavirüsün yaygınlaşmasıyla birlikte fast food tüketiminin azaldığı ve aslımıza geri döndüğümüz inancındayım. Şu anda değişiklik gibi gözüken tüketim farklılığının bir bölümü kalıcı olacaktır."

Tolga Saltıkİstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yönetim Kurulu Üyesi
Quote Message: Pandemi sebebiyle insanların evlerinde taze ve hijyenik koşullarda unlu mamul yapmak istemesi nedeniyle talepler çok arttı. Taleplerin artması ihracatımıza da yansıdı."

Pandemi sebebiyle insanların evlerinde taze ve hijyenik koşullarda unlu mamul yapmak istemesi nedeniyle talepler çok arttı. Taleplerin artması ihracatımıza da yansıdı."

 
Quote Message: Avrupa’dan gelen taleplerin büyük bir kısmı küçük ambalajlı ürünler üzerinde yoğunlaştı. Önümüzdeki süreçte un sanayicisinin iki konuya yatırım yapacağını düşünüyorum. Yüksek teknoloji ile hızlı üretim ve yetişmiş işgücü. Bunlardan birinin eksik olması, olağanüstü zamanlarda işletmeleri tedarik noktasında sıkıntıya sokabilir."

Avrupa’dan gelen taleplerin büyük bir kısmı küçük ambalajlı ürünler üzerinde yoğunlaştı. Önümüzdeki süreçte un sanayicisinin iki konuya yatırım yapacağını düşünüyorum. Yüksek teknoloji ile hızlı üretim ve yetişmiş işgücü. Bunlardan birinin eksik olması, olağanüstü zamanlarda işletmeleri tedarik noktasında sıkıntıya sokabilir."

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