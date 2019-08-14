Ünal Akifler hayata veda etti
Ülkemizin yetişrdiği en önemli ekonomistlerden biri olarak kabul edilen, akademisyen, emekli bürokrat Ünal Akifler, hayata veda etti.
80 yaşında hayatını kaybeden Akifler, bir süredir tedavi görüyordu.
Ülkemizin yetişrdiği en önemli ekonomistlerden biri olarak kabul edilen, akademisyen, emekli bürokrat Ünal Akifler, hayata veda etti.
80 yaşında hayatını kaybeden Akifler, bir süredir tedavi görüyordu.
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