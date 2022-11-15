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Ünal Barkut hayatını kaybetti

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Serdarlı köyünün sevilen simalarından Ünal Barkut, hayata gözlerini yumdu.
Ünal Barkut hayatını kaybetti

Serdarlı köyünün sevilen simalarından " Ünal Barkut (komutan) hayatını kaybetti.

Barkut'un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Detay Kıbrıs olarak Barkut ailesine başsağlığı diliyoruz. 

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