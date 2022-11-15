Ünal Barkut hayatını kaybetti

Serdarlı köyünün sevilen simalarından " Ünal Barkut (komutan) hayatını kaybetti.
Barkut'un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Barkut ailesine başsağlığı diliyoruz.
Serdarlı köyünün sevilen simalarından " Ünal Barkut (komutan) hayatını kaybetti.
Barkut'un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Barkut ailesine başsağlığı diliyoruz.
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