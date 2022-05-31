Ünal Üstel, Ankara'daki temaslarına başladı

Atatürk’ün mozolesine çelenk sunup saygı duruşunda bulunan Başbakan Üstel, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Üstel Anıt Özel Defteri’ne şu ifadeleri yazdı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Hükümeti’nin Başbakanı olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirerek manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duymaktayım. Zor bir dönemde bu önemli görevi devralırken ülkemiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız ve en önemlisi de mensubu olmaktan daima gurur duyduğumuz yüce Türk Ulusu için her zaman çok çalışacağıma söz veriyorum. Sizin çizdiğiniz yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler her daim ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla Sizlerin eserlerini yaşatmak, Cumhuriyeti yüceltmek ve Sizin düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daha ileri noktalara, daha refah bir geleceğe taşımaktır.

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destek ve güçle, milli değerlerimizden asla taviz vermeden inançla ilerlemeye devam edeceğimize ve her türlü sıkıntının üstesinden gelerek daha güzel yarınlara kavuşacağımıza olan inancımız tamdır.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz Ruhun Şad Olsun.”

ÜSTEL'İN ANKARA TEMASLARI: ÖNCE OKTAY, ARDINDAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları çerçevesinde saat 12.00’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Görüşmenin ardından heyetler arası toplantı yapılacak.

Başbakan Üstel daha sonra Fuat Oktay'ın Üstel'in onuruna düzenleyeceği öğle yemeğine katılacak.

Başbakan Üstel saat 15.30’da ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de ziyaret edecek olan Başbakan Ünal Üstel, saat 17.30'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek.

Başbakan Ünal Üstel'e ziyaretinde hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik ediyor.

Üstel ve heyetinin temaslarını tamamlamasının ardından yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.