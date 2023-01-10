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Ünal Üstel Ankara'ya gidiyor; Protokol ve bütçe görüşülecek

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Başbakan Ünal Üstel, protokolü ve bütçeyi görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor.
Ünal Üstel Ankara'ya gidiyor; Protokol ve bütçe görüşülecek

Başbakan Ünal Üstel, Ankara yolcusu. 


Üstel, protokolü ve bütçeyi görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor.

Hatırlanacağı üzere geçen hafta Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay telefonda görüşmüştü. 

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