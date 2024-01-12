Ünal Üstel: Cevdet Yılmaz ile yeni protokolü görüştük

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Şeref Salonu’ndaki kabulde, Başbakan Ünal Üstel’e, Başbakanlık Müsteşarları Berhan Ongan, Hüseyin Cahitoğlu ve Durali Güçlüsoy da eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tarihten gelen gerçek ve samimi bir gönül bağları olduğuna vurgu yaptı. Üstel, iki devletin birlikte hareket etmesinin güçlerine güç kattığını kaydetti.

Üstel, hükümet olarak parlamentolararası dostluk gruplarının ilişkilerinin ileriye taşınmasına ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, “Parlamentolar arası dostluk gruplarının ortak hareket etmesi, hayata geçirilmeyi planlanan çalışmaların daha hızlı tamamlanmasını sağlayacaktır” dedi.

KKTC Dostluk Grubu'nun, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan gibi Türkçe konuşan ülkelerin dostluk grupları ile görüşmeler yaptığına da dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, “Yapılan görüşmeler ülkemizin geleceği adına büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

-"Yılmaz ile yeni protokolü görüştük"

Ülkeye dün günü birlik ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını da kaydeden Başbakan Üstel, “İki devletin ortak çalışmaları KKTC’yi daha güçlü kılıyor. Geçen yıl İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Haziran ayında imzalanmıştı. Dolayısıyla İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması bu yıl haziran ayında sonlanacaktır. Sayın Cevdet Yılmaz ile yeni yapılacak protokol ile ilgili görüşme yaparak, özellikle sağlık alanında ve altyapı ile ilgili yeni projelerimizin hızlı şekilde hayat geçmesi için bir çalışma gerçekleştirdik. Ortak çalışmalar ve anlaşmalar neticesinde, KKTC güçlenerek dünyayla kucaklaşmaya emin adımlarla yürüyecektir”ifadelerini de kullandı.

-Erdem

Türkiye– KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de görüşmedeki konuşmasında, “Türkiye’de yapılan seçimler sonrası yeni oluşan Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti olarak ilk ziyaretimizi KKTC’ye gerçekleştirdik. Güçlü ekibimizle bir kez daha KKTC’nin haklı davasında ve mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.