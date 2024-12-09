  • BIST 10211.48
  • Altın 2945.964
  • Dolar 34.757
  • Euro 36.7352
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Ünal Üstel: Gündemimizde erken seçim yok

» »
Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, ‘gündemimizde erken seçim yoktur’ dedi.
Ünal Üstel: Gündemimizde erken seçim yok

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin erken seçim önergesiyle ilgili ivediliği Meclis Genel Kurulu’nda red edildi.

Başbakan Ünal Üstel, burada konuyla ilgili yaptığı konuşmada, gündemlerinde erken seçim olmadığını, seçimin 2027 yılında yapılacağını söyledi.

Üstel, şunları söyledi:

“Erken seçimin ivediliği muhalefetten dolayı gündemde. Bizim gündemimizde erken seçim yok. Bizim her zaman konuştuğumuz seçim 2027 yılında. Hele ki bu günlerde Akdeniz’in her tarafı yangın yeri. Bir seneyi geçen İsrail-Filistin savaşı ve hiçbir taraftan müdahale olmayan çoluk çocuk perişan olan bir durum. Son zamanlarda Suriye’de yaşanan olay, Rusya-Ukrayna savaşı senelerdir devam eder ve bunun yanında Güney Kıbrıs barut fıçısı. Savaş gemi ve uçaklarının kol gezdiği bir yer. Ekonomide bunlardan dolayı yaşanan sıkıntılar var. Biz bu ortamda hükümet olarak erken seçim gündemimizde yok. Günü geldiğinde yapılır, günü de 2027 yılıdır. Biz hükümet olarak erken seçim önergesine ret oyu vereceğiz.“

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar ve Nikos Hristodulidis, BM resepsiyonuna katılacak09 Aralık 2024 Pazartesi 14:41
  • İkamet izinsiz 3 kişi daha tutuklandı!09 Aralık 2024 Pazartesi 14:38
  • Lefkoşa'da uyuşturucu... 18 Yaşındaki genç tutuklandı!09 Aralık 2024 Pazartesi 14:37
  • Korkutmak maksadıyla bıçak taşıdı, tutuklandı!09 Aralık 2024 Pazartesi 14:36
  • CTP’nin erken seçim önergesi için ivedilik talebi09 Aralık 2024 Pazartesi 14:05
  • Memur-Sen: Hayat pahalılığı uygulamasının 6 ayda bire yükseltilmesine karşıyız09 Aralık 2024 Pazartesi 11:11
  • Tatar, Gazi Ahmet Ceylan ve şehit ailelerini ziyaret etti09 Aralık 2024 Pazartesi 10:50
  • Mağusa Ravelin Lions Kulübü, Şeb-i Arus Gecesi düzenledi...09 Aralık 2024 Pazartesi 10:28
  • Bakanlar Kurulu: Ercan'daki grev 60 günlüğüne ertelendi09 Aralık 2024 Pazartesi 10:19
  • Erdal Abit Anı Koşusu bugün Lefke'de düzenleniyor09 Aralık 2024 Pazartesi 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti