Ünal Üstel: Gündemimizde erken seçim yok

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin erken seçim önergesiyle ilgili ivediliği Meclis Genel Kurulu’nda red edildi.

Başbakan Ünal Üstel, burada konuyla ilgili yaptığı konuşmada, gündemlerinde erken seçim olmadığını, seçimin 2027 yılında yapılacağını söyledi.

Üstel, şunları söyledi:

“Erken seçimin ivediliği muhalefetten dolayı gündemde. Bizim gündemimizde erken seçim yok. Bizim her zaman konuştuğumuz seçim 2027 yılında. Hele ki bu günlerde Akdeniz’in her tarafı yangın yeri. Bir seneyi geçen İsrail-Filistin savaşı ve hiçbir taraftan müdahale olmayan çoluk çocuk perişan olan bir durum. Son zamanlarda Suriye’de yaşanan olay, Rusya-Ukrayna savaşı senelerdir devam eder ve bunun yanında Güney Kıbrıs barut fıçısı. Savaş gemi ve uçaklarının kol gezdiği bir yer. Ekonomide bunlardan dolayı yaşanan sıkıntılar var. Biz bu ortamda hükümet olarak erken seçim gündemimizde yok. Günü geldiğinde yapılır, günü de 2027 yılıdır. Biz hükümet olarak erken seçim önergesine ret oyu vereceğiz.“