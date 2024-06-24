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Ünal Üstel, Güney’deki tutuklamalara değindi: Tüm tapular devlet güvencesinde

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Güney Kıbrıs’ın mülkiyet konusunda bireyleri hedef almaya başlamasının insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, “Anayasa gereği tüm tapular devlet güvencesi altındadır” vurgusu yaptı.
Ünal Üstel, Güney’deki tutuklamalara değindi: Tüm tapular devlet güvencesinde

Başbakan Ünal Üstel, Ünal, Üstel, son günlerde Güney Kıbrıs’ta yaşanan tutuklamalara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ünal, Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyet konusunda bireyleri hedef almaya başladığını ve bunun, insan hakları ihlaline dönüşen sindirme hareketleri olduğunu söyledi.

"KKTC'YE YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER RAHAT OLSUN"

Anayasa gereği tüm tapuların devlet güvencesi altında olduğunu vurgulayan Üstel, "KKTC'ye yatırım yapanlar ve yapmak isteyenler rahat olsun" açıklamasını yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk Halkı'nı sindirmek için son dönemlerde başvurduğu insan hakları ihlalleri ile dolu uygulamaları kınadığını ve süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

"ULUSLARARASI GİRİŞİMLER YAPIYORUZ"

“KKTC ekonomisinin gelişimini sabote etmeye yönelik bu sindirme hareketleri ülkemize gelen yatırımların önünü kesme gayretinden başka bir şey değildir” diyen Başbakan Üstel, bir yandan uluslararası alanda girişimler yaptıklarını, diğer yandan da uzman hukukçularla gayrı hukuki  uygulamaları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu süreçte inşaat sektörü temsilcilerimizle de sürekli istişare içerisinde yürüyoruz, diyen Üstel, KKTC’ye yatırım yapanlar ile yapmak isteyenlerin müsterih olması gerektiğinin altını çizdi.

"GÜNEY KIBRIS, HİÇBİR ZAMAN BİZİ SİNDİREMEZ, YOK EDEMEZ"

Üstel, yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve hükümeti verilen her tapunun sonuna kadar arkasındadır. Unutulmamalıdır ki anayasa gereği tüm tapular devlet güvencemiz altındadır.

Özetle biz her tapunun da ülke yasalarımıza uygun şekilde yapılan her yatırımın da arkasındayız.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarihin hiçbir döneminde sindiremediği, yok edemediği Kıbrıs Türk Halkı'nı buna bezer politikalarla da asla sindiremeyecektir.”

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