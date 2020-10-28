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Ünal Üstel: "Hakkımda Ortaya Atılan İddiaların Tamamı Asılsızdır"

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UBP Girne milletvekili ve genel başkan adayı Dt. Ünal Üstel Genç TV'de Mustafa Alkan'ın konuğu oldu. 31 Ekim Cumartesi gerçekleştirilecek UBP olağanüstü kurultayının konuşulduğu programda 'özel jet krizi' konusu da gündeme geldi.
Ünal Üstel: "Hakkımda Ortaya Atılan İddiaların Tamamı Asılsızdır"

"POLİS RAPORU VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ BEKLİYORUM"

"HAKKIMDA ORTAYA ATILAN İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZDIR"               

"KUDRET BEY, SEÇİM ÖNCESİ BİZİ MAĞDUR ETMEYE ÇALIŞTI"

"PARTİM DE BANA SAHİP ÇIKMADI. ERSİN BEYİN YERİNE GEÇECEĞİMİ HESAPLADILAR"

UBP Girne milletvekili ve genel başkan adayı Dt. Ünal Üstel Genç TV'de Mustafa Alkan'ın konuğu oldu. 31 Ekim Cumartesi gerçekleştirilecek UBP olağanüstü kurultayının konuşulduğu programda 'özel jet krizi' konusu da gündeme geldi.

Üstel, 'özel jet Krizi' olayında yaşananları detaylarıyla anlattı. Kendisinin bakanlar kuruluna önerge sunmaktan başka konuyla bir alakası olmadığını kaydetti.  

Üstel şöyle konuştu:

'Otelciler sanayi odası başkanı, müteahhitler birliği başbakanı,sayın  Özersay, başbakan ve ben bir kahvaltıda buluştuk. Bir işadamının yatırım planı konusu konuşuldu. Bu yatırımcının bir marina ve otel inşa edeceği söylendi. Adaya gelecek olanların pasaport bilgileri geldi izinler alındı ve uçak geldi. Bizim yaptığımız tek iş önergeyi hazırlayıp bakanlar kuruluna götürmek oldu. Başbakan önergeyi onayladı ve Tolga Atakan'a uçağın inişiyle ilgili görevi verdi. Benim olayla başka hiç bir ilgim alakam olmadı. Hakkımda ortaya atılan iddiaların tamamı asısızdır."

Ünal üstel, polis raporu ve kamera görüntülerinin açıklanması ve kendisinin konuyla ilgisi olduğunun ispatlanması halinde milletvekilliği ve genel başkan adaylığından istifa etme kararında olduğunu tekrarladı.

Üstel şöyle devam etti:

Şimdi kurultay sürecinde de tartışılan polis raporu konusu var. Bu rapor açıklanmadan, kamera görüntüleri çıkmadan görevden alındım. Polis raporu ve kamera görüntülerini bekliyorum. Ben yarın sabah ilgili raporun açıklamasını bekliyorum. Olayla ilgili bir alakam bulunursa hemen milletvekilliğinden istifa edip ve genel başkan adaylığından da çekileceğim.

Otel kamera görüntülerinde kimlerin olduğunu kendisinin de çok merak ettiğini ifade eden Üstel, konunun biran önce aydınlatılmasını ve kamuoyunun aydınlatılmasını istedi.

Özel jet krizine ilişkin tüm fatura neden size kesildi şeklindeki bir soruya da Üstel şöyle cevap verdi.

"Ogünlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyorduk. Ersin bey için çalışıyorduk. Kudret bey bizi kendinin de aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi mağdur etmeye çalıştı. Şimdi polis Raporu ve görüntülerin neden açıklanmadığını bilmiyorum... Kurultaya giderken de bu durum ayrı bir muamma. Ersin beye en yakın isimlerden biri olarak benim Ersin beyle aramı açmaya çalıştılar. Partim de bana sahip çıkmadı çünkü kurultay da Ersin beyin yerine geleceğimi hesaplayanlar oldu."

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